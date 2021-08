Birla offre sa participation dans Voda Idea au gouvernement

Les analystes ont déclaré que Birla offrant sa participation au gouvernement avait une certaine base car une grande partie de l’argent du gouvernement repose sur l’entreprise.

Kumar Mangalam Birla, le président de Vodafone Idea (VIL), en difficulté financière, a proposé de céder sa participation dans l’entreprise à tout secteur public, gouvernement ou entité financière nationale qui peut maintenir l’entreprise en activité.

Birla a fait l’offre au gouvernement par une lettre le 7 juin dans laquelle il a également énuméré les domaines où le soutien du Centre était nécessaire d’ici la fin juillet. Sans cette aide, a-t-il déclaré, les opérations de l’entreprise seraient amenées à « un point d’effondrement irrémédiable ».

“C’est avec un sens du devoir envers les 27 crore d’Indiens connectés par VIL, je suis plus que disposé à céder ma participation dans l’entreprise à toute entité – secteur public/gouvernement/entité financière nationale ou toute autre que le gouvernement peut considérer digne de maintenir l’entreprise en activité », a déclaré Birla dans la lettre.

“Mon équipe et moi serons plus qu’heureux de travailler avec le gouvernement pour explorer de toute urgence toutes les options et solutions possibles pour sauver l’entreprise et la renforcer dans l’intérêt national sans aucune considération de notre intérêt privé”, a-t-il ajouté.

La lettre, adressée au secrétaire du Cabinet Rajiv Guba, a sollicité le soutien du gouvernement dans les domaines de la responsabilité AGR (revenu brut ajusté), d’un moratoire adéquat sur les paiements du spectre et, surtout, d’un régime de prix plancher supérieur au coût des services. “En l’absence de mesures définitives à cet égard, les investisseurs potentiels ont une hésitation compréhensible à investir”, a écrit Birla dans la lettre.

Les analystes ont déclaré que la lettre de Birla avait été écrite le 7 juin et que depuis lors, certains développements ont eu lieu où le gouvernement n’est pas en mesure de faire grand-chose. Par exemple, le 23 juillet, la Cour suprême a rejeté la requête de l’entreprise (ainsi que d’autres opérateurs de télécommunications) pour la correction des erreurs arithmétiques dans le calcul des cotisations AGR de VIL. Le ministère des Télécommunications (DoT) a fixé les cotisations AGR de VIL à 58 254 crores de Rs, tandis que la société l’a auto-évaluée à 21 533 crores de Rs. Mais avec le rejet de son plaidoyer par le SC, l’entreprise devra respecter le montant calculé par le gouvernement. Jusqu’à présent, la société a payé Rs 7 854 crore. Il a écrit plus tôt au gouvernement pour reporter d’un an son versement de spectre différé de Rs 8 200 crore arrivant à échéance en avril 2022.

En outre, la question du prix plancher des tarifs n’est pas du ressort du gouvernement mais de la Telecom Regulatory Authority of India (Trai). Comme indiqué par FE, le régulateur ne souhaite pas fixer de plancher car il estime que cela pourrait conduire à des objections de la Commission de la concurrence de l’Inde (CCI) pour des raisons de cartellisation. Cela laisse au gouvernement la seule option d’offrir une extension du paiement des versements différés du spectre et une réduction des droits de licence et des frais d’utilisation du spectre. Comme il s’agit de questions interministérielles, toute décision positive prendrait un certain temps.

Le groupe Aditya Birla détient 27,66% du capital de Vodafone Idea. L’autre partenaire de la société est Vodafone Plc, qui détient environ 44% du capital. La capitalisation boursière actuelle de l’entreprise est d’environ Rs 24 000 crore.

Concernant les efforts de Vodafone Idea pour lever les 25 000 crores de roupies requis, au sujet desquels une annonce a été faite plus tôt cette année, Birla a déclaré : « Pour participer activement à cette collecte de fonds, les investisseurs étrangers potentiels (principalement non chinois et nous sommes n’ayant pas encore contacté d’investisseurs chinois) veulent voir une intention claire du gouvernement d’avoir un marché des télécommunications à trois acteurs (conformément à sa position publique) grâce à des actions positives sur des demandes de longue date.

Il a ajouté que VIL a fait tous les efforts possibles pour améliorer son efficacité opérationnelle grâce à des dépenses d’investissement prudentes, à une restructuration de la main-d’œuvre et à toute une série de mesures de réduction des coûts. “Malgré tout cela, la situation financière (en particulier la position de liquidité) de l’entreprise s’est fortement détériorée”.

Les analystes ont déclaré que Birla offrant sa participation au gouvernement avait une certaine base car une grande partie de l’argent du gouvernement repose sur l’entreprise. Par exemple, sur la dette nette de Vodafone Idea de 1,8 crore de Rs, les cotisations gouvernementales sous forme de paiement différé du spectre (96 300 crore de Rs) et les cotisations AGR (61 000 crore de Rs) s’élèvent à environ 1,57 crore de Rs.

Deutsche Bank, dans son rapport, avait suggéré que la seule solution pour que le gouvernement maintienne VIL à flot est de convertir sa dette en fonds propres, de préférence en la fusionnant avec BSNL, puis en lui fournissant un mandat commercial clair basé sur des objectifs de rentabilité et des incitations. “Si cela se produisait, les actionnaires de VIL seraient fortement dilués, car la dette publique représente environ six fois la capitalisation boursière actuelle”, avait déclaré la société de courtage.

