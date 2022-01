Birmanie Aung San Suu Kyi condamnée à 4 ans de prison supplémentaires

Suu Kyi a été reconnu coupable le mois dernier de deux autres chefs d’accusation et condamné à une peine de quatre ans de prison, qui a ensuite été réduite de moitié par le chef du gouvernement installé par l’armée.

Un tribunal du Myanmar a condamné lundi la dirigeante déchue Aung San Suu Kyi à quatre ans de prison supplémentaires après l’avoir reconnue coupable d’avoir importé et détenu illégalement des talkies-walkies et d’avoir violé les restrictions sur les coronavirus, a déclaré un responsable juridique.

Ces affaires font partie d’une douzaine de poursuites engagées contre la lauréate du prix Nobel de la paix, âgée de 76 ans, depuis que l’armée a pris le pouvoir en février dernier, renversant son gouvernement élu. Les partisans de Suu Kyi affirment que les charges retenues contre elle sont conçues pour légitimer les actions de l’armée et l’empêcher de revenir en politique.

