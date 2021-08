Birmingham choqué alors que des blaireaux «déterrent des restes humains» au cimetière | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Un homme visitant la tombe de sa famille au cimetière de Yardley, à Birmingham, a été choqué après avoir repéré des restes humains éparpillés sur un terrain découvert. L’homme a ensuite contacté sa députée locale Jess Phillips pour se plaindre, dans la dernière sombre découverte causée par des blaireaux au cimetière.

Michael Saunders, 62 ans, dont la tombe familiale se trouve à Yardley, a décrit la découverte d’os au-dessus du sol comme pénible.

Le professeur du Solihull College est tellement préoccupé par les troubles futurs qu’il ne déposera pas les cendres de sa mère, décédée il y a trois mois, dans la tombe familiale.

Il a dit : « C’est horrible. J’ai mis le problème en lumière il y a un an, mais il est maintenant passé à un autre niveau.

« Les blaireaux ont maintenant creusé si profondément qu’ils déracinent les os. Il y a des os éparpillés sur le sol, des articulations même.

« De toute évidence, les cercueils se sont dégradés, mais ils atteignent les os. »

S’adressant à Birmingham Live, M. Saunders a déclaré que les scènes “épouvantables” devaient être abordées.

Il a déclaré au point de vente: «C’est très pénible. J’aimerais que le sett soit relocalisé.

“Le personnel du cimetière est au courant et j’ai contacté ma députée locale Jess Phillips.”

Il y a plus d’un sett au cimetière, bien que le plus grand soit proche du crématorium attenant.

À mesure que la population de blaireaux a augmenté, l’inquiétude des personnes en deuil concernant les dommages causés a augmenté.

Mais comme les blaireaux sont strictement protégés par la loi, leurs foyers ne peuvent être dérangés que si les circonstances sont exceptionnelles.

Le conseil municipal de Birmingham a confirmé que les blaireaux avaient causé des “dommages importants” à une partie du site de 64 acres, qui risquait de s’effondrer au sol.

Plus tôt en 2021, le Birmingham Mail a signalé que des tombes s’effondraient au cimetière.

Gillian Evans, qui a parlé au Birmingham Mail plus tôt en 2021, a fait enterrer sa mère, son père et son frère au cimetière.

Elle a déclaré : « L’année dernière, notre tombe familiale a été creusée par ces animaux. J’ai dû me procurer un grillage solide et trois sacs de pierres pour les empêcher de creuser la tombe.

“J’ai été informé à l’époque qu’une licence pour les faire retirer avait été refusée et qu’une autre serait soumise à une date ultérieure.

“De toute évidence, rien n’a été fait pour résoudre le problème, à part le ruban adhésif placé autour de la zone.

« Ma famille et moi trouvons cela très pénible. Chaque fois que nous visitons la tombe, il semble y avoir de plus en plus de destructions par les blaireaux.

« La dernière réponse que j’ai reçue était que rien dans un proche avenir n’allait être fait à ce sujet.

«Je suis dans une détresse absolue à ce sujet car je ne veux pas visiter la tombe et trouver des restes en train d’être exhumés.

“Cette situation nécessite une attention urgente avant que d’autres dommages et déchirements ne soient subis.”

La députée travailliste, Mme Phillips, a qualifié la situation de « sombre » et a exprimé sa sympathie pour les familles en deuil.

Elle a déclaré: «Je me sens pour le conseil parce que c’est une question compliquée, mais il doit y avoir une forme de résolution, il doit y avoir une sorte de résolution naturelle.

« Des membres de ma propre famille sont dans ce cimetière. C’est pénible pour ceux qui ont été témoins de cela.

« J’ai été mis au courant de la situation en janvier et à l’époque on parlait d’ériger des barrières à blaireau.

“La réalité est qu’il y a très peu, en droit, que le conseil peut faire au sujet des blaireaux.”

