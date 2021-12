Birmingham City rebaptise une partie du stade à la mémoire d’Arthur Labinjo-Hughes

Arthur’s Area fournira « un espace amusant pour les jeunes supporters avant le coup d’envoi » (Photo: .)

Le Birmingham City FC a renommé une partie de son stade en mémoire d’Arthur Labinjo-Hughes, six ans.

La zone familiale du club s’appellera désormais Arthur’s Area, offrant « un espace amusant pour les jeunes supporters avant le coup d’envoi ».

Il est également prévu d’installer un drapeau géant et des briques commémoratives à l’extérieur du stade St Andrew, ainsi qu’un jardin commémoratif «où les supporters peuvent prendre un moment de calme pour se souvenir de lui».

Arthur a été tué par sa belle-mère et son père après avoir enduré des mois ou des mauvais traitements cruels, notamment un empoisonnement au sel.

Sur l’une des photos publiées par la police dans le cadre de l’affaire pénale, on peut voir le jeune fan de Birmingham City rayonnant dans une chemise Blues.

La même image a depuis été transformée en une fresque à Digbeth, avec des fans de Birmingham et de ses rivaux locaux Aston Villa contribuant à sa création.

La zone familiale renommée Arthur’s Area avant le match de championnat Sky Bet entre Birmingham City et Cardiff City (Photo: .)



Les supporters de Birmingham City portent des banderoles et des couronnes en hommage à Arthur (Photo: .)



Arthur sourit en portant une chemise Blues



Fleurs et couronnes déposées en hommage à l’enfant de six ans (Photo: .)

Le maire de West Midlands, Andy Street, a tweeté une photo de la peinture murale, déclarant: « Cela en dit long sur notre ville et notre région, la façon dont tout le monde s’est réuni face à une telle tragédie et un tel chagrin. »

Birmingham City a déclaré: “ L’image durable d’Arthur, partagée sur les réseaux sociaux et utilisée par un certain nombre de médias ces dernières semaines, représente un garçon souriant et heureux portant une chemise Blues, et nous, en tant que club, nous nous efforcerons de garder ce souvenir vivant dans le cœur et l’esprit des gens pour toujours.

« Arthur Labinjo-Hughes, vous êtes aimé. »

Le programme du match pour le match contre Cardiff samedi mettra en vedette Arthur sur la couverture, avec 1 £ de chaque vente allant à des œuvres caritatives pour enfants à Birmingham.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();