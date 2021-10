Birmingham reprend du service alors que le nombre de bureaux monte en flèche

Le marché de l’emploi de Birmingham se renforce à mesure que la demande de bureaux augmente dans le centre-ville. Certaines grandes entreprises ont obtenu des locaux dans la région et cela attire de plus en plus de gens dans la ville.

Birmingham vient de connaître sa plus forte performance de prise de bureaux depuis le premier trimestre 2020. Les résultats, publiés par Birmingham Office Market Forum, montrent comment la ville s’est remise de la pandémie.

Selon les données, la prise en charge totale des bureaux a atteint 242 901 pieds carrés, répartis sur 19 transactions au troisième trimestre de cette année. Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 203 499 pieds carrés du deuxième trimestre 2021. Les résultats démontrent deux trimestres consécutifs de croissance, ce qui constitue un énorme coup de pouce pour la région. Alors que les opportunités d’emploi s’ouvrent dans la ville, parallèlement aux investissements dans le logement et les infrastructures, Birmingham offre une alternative bien connectée à la vie à Londres.

Bonnes affaires et opportunités à Birmingham

Les accords incluent certains des développements les plus importants de la ville, y compris la société multinationale d’environnement bâti Arup qui déménage à Paradise Birmingham à Chamberlain Square. Le déménagement apportera environ 1 000 nouveaux emplois dans la ville des Midlands, le campus s’étendant sur 68 000 pieds carrés. Le campus du bâtiment de 13 étages devrait être achevé au début de 2023.

L’entreprise d’espaces de travail flexibles x+why a également sécurisé des locaux à Brindleyplace et 103 Colmore Row. L’accord Brindleyplace comprend les premier, deuxième et troisième étages de l’immeuble, exploitant 40 000 pieds carrés d’espace. L’entreprise a choisi Birmingham comme l’un de ses premiers déménagements en dehors de Londres au fur et à mesure de son expansion.

Rupert Dean, PDG de x+why, a commenté : « Lorsque nous avons cherché des options en dehors de Londres pour développer nos activités, il était important pour nous de choisir des emplacements qui nous ont donné la meilleure opportunité d’atteindre nos objectifs et de fournir des espaces qui vont bien au-delà de fournir uniquement un espace de travail.

BT apporte des milliers d’emplois

BT a également ouvert son nouveau hub régional au cœur du quartier des affaires de Birmingham, dans le cadre d’un accord d’espace de bureaux de 283 000 pieds carrés. Le bureau de Three Snowhill, un développement de 17 étages, emploiera environ 2 200 personnes dans un premier temps. À l’avenir, le bureau accueillera environ 3 500 employés de BT Group.

L’entreprise de télécommunications réduit ses emplacements de 300 à 30 au cours des trois prochaines années. Il pense qu’il y a encore un avenir dans le travail au bureau, mais il se concentre sur une approche plus hybride. L’entreprise permet à ses employés d’adopter un « travail intelligent », où les équipes choisiront comment les collègues passent le temps entre la maison et leur bureau ».

Les plans de transport embelliront le centre-ville

Le conseil municipal de Birmingham réorganise actuellement les liaisons de transport et les infrastructures de la ville dans le but d’améliorer les déplacements dans la ville. Parallèlement à l’augmentation de l’activité liée à l’ouverture de nouveaux bureaux, cela contribuera encore à renforcer l’attractivité du lieu comme lieu de vie et de travail.

La ville va être divisée en sept « cellules » clés. Il s’agira du cœur du centre-ville, du Jewellery Quarter, du Knowledge Quarter, de l’Eastside, du Southside, du Westside et du Convention Centre. Pour circuler entre les zones, les automobilistes devront emprunter une rocade. L’intention derrière cela est d’encourager les gens à utiliser d’autres modes de transport.

Pour soutenir cela, il y aura une grande poussée pour la piétonnisation pour faciliter l’accès aux zones à pied. La ville possède déjà des pistes cyclables bleues, qui, selon Zaffar, sont déjà très populaires. Des scooters électriques Voi sont également déjà disponibles dans toute la ville.

Dans le plan de transport original, publié l’année dernière, Zaffar a déclaré qu’un bon transport est « l’ingrédient le plus important pour garantir que les avantages de la croissance de Birmingham se fassent sentir dans chaque partie de la ville ».

BuyAssociation a un certain nombre d’opportunités d’investissement immobilier disponibles à Birmingham, ainsi que dans la ceinture de banlieue de la ville. Contactez-nous pour plus d’informations.