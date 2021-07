Birmingham: un fan de football anglais jeté du toit d’un taxi pendant la célébration

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Un fan de football anglais à moitié nu a été jeté du haut d’un taxi alors qu’il célébrait la victoire de son équipe à l’Euro 2020 samedi soir.

Le fan était perché sur le toit de la voiture alors que les fans se déversaient dans les rues de Birmingham après la victoire 4-0 de l’Angleterre contre l’Ukraine.

Il avait enlevé sa chemise et la faisait tournoyer au-dessus de sa tête – au grand dam du chauffeur de taxi.

Des images de la scène ont montré que le conducteur s’agrippait au pied du supporter, le faisant glisser et dégringoler de la voiture sur le trottoir.

Cependant, il ne semblait pas trop blessé, car il a ensuite été vu se remettre sur ses pieds et s’enfuir.

Le taxi s’éloigne ensuite tandis que d’autres fans donnent des coups de pied au véhicule.

La séquence a été filmée par un spectateur devant le pub Sun on The Hill à Bennetts Hill moins d’une demi-heure après le coup de sifflet final de samedi.

Les fans de tout le pays ont célébré avec style alors que l’Angleterre se qualifiait pour les quatre derniers de l’Euro pour la première fois en 25 ans.



Le fan anglais était monté sur le taxi (Photo: BPM Media)



Mais il n’y est pas resté longtemps… (Photo : BPM Media)

Il y a eu quelques affrontements dans les centres-villes et neuf personnes ont été arrêtées à Londres lors d’incidents liés au football.

Mais la police a généralement félicité les fans pour leur comportement après le match.

Dans les West Midlands, la police a déclaré que c’était « comme d’habitude » pour un samedi soir et que les problèmes liés au football étaient « minimes » à Birmingham.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();