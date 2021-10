Biscuits Red Lobster’s Cheddar Bay disponibles dans la section congélateur d’une chaîne d’épicerie

Red Lobster donne aux amateurs de biscuits une raison de se réjouir ! La chaîne de fruits de mer vient de rendre la main sur ses biscuits Red Lobster Cheddar Bay bien-aimés un peu plus facilement grâce à une nouvelle version prête à cuire qui est maintenant disponible dans la section congélateur des magasins Walmart uniquement.

Surnommé par la chaîne comme « le complément parfait à n’importe quel repas ou une solution de collation rapide et facile », le

Les biscuits Cheddar Bay prêts à cuire permettent de savourer plus facilement que jamais les biscuits préférés des fans dans le confort de la maison. Les biscuits passent de la boîte à la plaque de cuisson à la table en moins de 30 minutes et ne nécessitent aucun travail de mélange ou de préparation. En fait, tout ce qu’il faut pour profiter des délices au fromage des célèbres biscuits est un voyage chez Walmart, préchauffer le four à 350 degrés, puis placer les biscuits individuels préfabriqués sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier parchemin pour les cuire. pendant 25 à 30 minutes. Red Lobster veille également à ce que les fans profitent pleinement de l’expérience, car les biscuits surgelés Cheddar Bay sont également livrés avec un sachet d’assaisonnement aux herbes à l’ail, qui peut être mélangé avec du beurre fondu et appliqué sur les biscuits.

(Photo : Homard rouge)

Bien que certains craignent que la version surgelée ne soit pas à la hauteur de l’expérience au restaurant, PEOPLE a donné son sceau d’approbation aux biscuits Cheddar Bay prêts à cuire à la suite d’un test de dégustation. Le point de vente a écrit qu’ils « peuvent attester que le goût est presque parfait par rapport à ce que les clients obtiendraient au restaurant. Cette saveur d’ail et de fromage? Spot-on. La texture feuilletée et moelleuse? Parfait. Et brûlant? Mains vers le bas. «

Les biscuits Cheddar Bay surgelés et prêts à cuire rejoignent la gamme croissante de produits Red Lobster destinés à aider les fans à assouvir leurs envies de biscuits Cheddar Bay. La chaîne de restaurants a précédemment lancé une gamme de mélanges de biscuits Cheddar Bay, y compris un mélange traditionnel, un mélange de romarin, d’ail et de parmesan et une version sans gluten, tous disponibles dans les épiceries du pays.

Les biscuits emblématiques de la baie de Cheddar ont été introduits pour la première fois en 1992. Au cours des années qui ont suivi, les biscuits sont peut-être devenus l’élément de menu le plus populaire du restaurant, gagnant un fan et consolidant leur place en tant qu’icône comestible. Ils ont d’abord été introduits sous le nom de « pain à l’ail et au fromage chaud fraîchement cuit » avant d’être surnommés « Cheddar Bay Biscuits » cinq ans plus tard. Les biscuits sont mélangés à la main et frais toutes les 15 minutes dans les cuisines des restaurants Red Lobster, préparés quotidiennement avec du fromage cheddar vieilli de qualité et finis avec une garniture savoureuse à l’ail. Les biscuits ont fêté leur 25e anniversaire en 2017.