Chaque année, alors que nous célébrons la Nativité du Prince de la Paix, nous rencontrons trois récits aussi réguliers qu’une horloge.

Jésus n’est pas né le 25 décembre. (Qu’importe, vraiment ? Noël ne commémore pas un jour ; il commémore un événement.) Jésus n’existait pas. (La vie est trop courte pour faire face à ces idiots.)

À l’ère de la théorie critique de la race, une troisième critique devient courante.

Dans 3 jours, des chrétiens blancs célébreront la naissance d’un homme noir, nord-africain, à la peau foncée, avec des dreadlocks qu’ils prétendent être un surfeur blanc, aux cheveux blonds, aux yeux bleus.#Joyeux Noël – Mgr Talbert Swan (@TalbertSwan) 22 décembre 2021

Je ne sais pas comment « l’évêque » est arrivé à son statut d’« évêque », mais cela ne semble pas avoir quelque chose à voir avec la religion.

Les mêmes ordures ici qui défendent un terroriste suprémaciste blanc de 17 ans, qui a assassiné deux personnes à #Kenosha, sont les ordures qui ont justifié le meurtre de George Zimmerman #TrayvonMartin – ils se rangent automatiquement du côté des miliciens armés, racistes, blancs. – Mgr Talbert Swan (@TalbertSwan) 27 août 2020

Deux thèmes semblent traverser cela. La première est que les gens sont si stupides qu’ils ne savent pas que Jésus était un juif palestinien. Le deuxième thème est que les Blancs sont tellement racistes que s’ils savaient que Jésus ne ressemble pas à un Viking, ils rejetteraient le christianisme. Un sous-texte à cela est « faire des trucs pour posséder les inconvénients ». En chemin, l’« évêque » fait preuve d’un manque étonnant de perspective historique.

Tout comme Jésus n’avait pas les cheveux blonds et les yeux bleus, il n’était pas non plus un Nord-Africain noir. Bien que, pour mémoire, je ne sais pas vraiment à quoi ressemble « Black North African », car si vous regardez des scènes de foule de Tripoli, Tunis, etc., les gens ressemblent beaucoup à des scènes de foule du sud de l’Espagne, de la Grèce, et la Sicile Je pense qu’on devrait s’attendre à ce que Jésus ressemble beaucoup aux gens dans n’importe quelle scène de foule de Cisjordanie ou de Gaza.

Où « Bishop » Swan propose l’idée d’un enfant ayant des impasses est au-delà de moi. Les cheveux longs et emmêlés étaient connus parmi les sectes ascétiques. Il y a fort à parier que Jean-Baptiste portait ses cheveux de cette manière sur la base de ce que nous savons de lui dans Matthieu 3:4.

Et le même Jean avait son vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour de ses reins; et sa viande était des sauterelles et du miel sauvage.

Les cheveux longs et emmêlés ne correspondent pas à des dreadlocks et Jésus n’était pas un ascète vivant seul dans le désert. Jusqu’au début de son ministère public, il menait une vie quotidienne de menuisier à Nazareth. Il y a de bonnes raisons de penser que Jésus portait ses cheveux coupés courts. Saint Paul observe dans 1 Corinthiens 11 :14 : « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme a les cheveux longs, c’est une honte pour lui ? Considérant que saint Paul avait été à Jérusalem et était en contact avec l’Église à Jérusalem, il va de soi qu’il n’aurait pas condamné une coiffure portée par Jésus.

Jésus a été dépeint artistiquement comme pratiquement toutes les races. Il n’y a rien de mal à cela. L’art n’a pas besoin d’être historiquement exact pour être édifiant.

Si nous décollons tout cela d’une seule couche, nous trouvons quelque chose que je pense est encore plus intéressant.

De Jean 20 :14 :

Quand elle eut dit cela, elle se retourna et vit Jésus debout ; et elle ne savait pas que c’était Jésus. [15] Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? qui cherches-tu ? Elle, pensant que c’était le jardinier, lui dit : Seigneur, si tu l’as emmené d’ici, dis-moi où tu l’as mis, et je l’emmènerai. [16] Jésus lui dit : Marie. Elle se retourna, lui dit : Rabboni (c’est-à-dire Maître).

De Jean 21 : 4 :

Mais quand le matin fut venu, Jésus se tint sur le rivage : pourtant les disciples ne savaient pas que c’était Jésus. [5] Jésus leur dit donc : Enfants, avez-vous de la viande ? Ils lui répondirent : Non. [6] Il leur dit : Jetez le filet sur le côté droit du navire, et vous trouverez. Ils jettent donc ; et maintenant ils ne pouvaient pas le dessiner, à cause de la multitude de poissons. [7] Ce disciple donc que Jésus aimait, dit à Pierre : C’est le Seigneur. Simon Pierre, ayant appris que c’était l’Éternel, ceignit son manteau (car il était nu) et se jeta dans la mer.

De Luc 24 :13 :

Et voici, deux d’entre eux allèrent, le même jour, dans une ville qui était à soixante stades de Jérusalem, nommée Emmaüs. [14] Et ils parlèrent ensemble de toutes ces choses qui s’étaient passées. [15] Et il arriva que pendant qu’ils parlaient et raisonnaient avec eux-mêmes, Jésus lui-même s’approchant aussi, les accompagna. [16] Mais leurs yeux étaient retenus pour qu’ils ne le connaissent pas.

Et le plus intrigant, de Marc 16:12 :

Et après cela, il apparut sous une autre forme à deux d’entre eux marchant, alors qu’ils allaient à la campagne. [13] Et ils allaient le dire aux autres : ils ne les croyaient pas non plus. [14] Enfin, il apparut aux onze comme ils étaient à table : et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu’ils ne croyaient pas ceux qui l’avaient vu après sa résurrection. [15 And he said to them: Go ye into the whole world, and preach the gospel to every creature.

Perhaps Jesus, who is Perfect God and Perfect Man, appears to us as we need to see him. Maybe St. Paul’s admonishment to the Galatians is more expansive than a commentary on nationality or legal status.

There is neither Jew nor Greek: there is neither bond nor free: there is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus. [29] Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la postérité d’Abraham, héritiers selon la promesse.

Peut-être que l’idée de revendiquer pour votre race ou votre ethnie le personnage de Jésus pour faire valoir un point politique n’est pas le but du christianisme.

Une dernière note pour « l’évêque ». Peu importe à quoi ressemblait Jésus-Christ, nous célébrons la naissance du Fils de Dieu et du Rédempteur de l’humanité. Si votre capacité à l’adorer est basée sur votre fantasme sur son apparence physique ou les valeurs que vous attribuez à vos adversaires politiques, c’est votre problème, pas le mien ou celui de quelqu’un d’autre.