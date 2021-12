Bison s’apprête à retourner en Grande-Bretagne après des milliers d’années – « Ils ont l’air assez intimidants » | Sciences | Des nouvelles

On espère qu’ils apporteront des bienfaits à l’environnement en se frottant contre les troncs d’arbres et en mangeant l’écorce. Au fur et à mesure que les vieux arbres tombent et meurent, ils créent de nouvelles lacunes dans la canopée, apportant de la lumière au sol de la forêt.

Les premiers gardes-bisons britanniques, Tom Gibbs et Donavan Wright, se préparent à accueillir quatre des animaux à Blean Woods près de Canterbury au printemps.

Le bison d’Europe est plus gros que son homologue américain et peut peser jusqu’à une tonne avec une hauteur d’épaule de 6 pieds 2 pouces.

M. Wright, qui a déjà travaillé avec des lions, des léopards, des rhinocéros, des éléphants et des buffles du Cap en Afrique australe, explique que malgré leur apparence intimidante, les animaux ont une nature douce.

Il a déclaré : « Ils ont l’air assez intimidants, mais ils sont de nature très douce. Ce sont de gentils géants.

Les rangers ont été choisis pour le poste parmi plus de 1 000 candidats et Gibbs explique qu’ils ont travaillé dur pour préparer l’arrivée des animaux.

Il a dit : « Tout est action ici. Nous préparons tout pour l’arrivée des bisons, afin qu’ils aient une transition en douceur vers leur nouvelle maison.

En prévision de l’arrivée des bisons, les gardes forestiers ont creusé des bassins d’abreuvement, installé une clôture électrique et mis en pratique leurs techniques de pistage.

Les rangers viennent de rentrer d’un voyage de deux semaines aux Pays-Bas, où ils ont étudié un programme similaire qui permettait aux visiteurs de se promener dans une zone abritant 14 bisons.

Le bison d’Europe est le plus proche parent de l’ancien bison des steppes trouvé autrefois en Grande-Bretagne.

Ils ont été conduits à l’extinction à l’état sauvage, mais ont été réintroduits dans toute l’Europe avec une population estimée à environ 6 000 personnes.

Les programmes de réintroduction d’animaux sont devenus populaires ces dernières années, les castors étant revenus après avoir été chassés jusqu’à l’extinction au XVIe siècle et les cigognes blanches faisant un retour grâce à un projet dans le Sussex.