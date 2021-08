Bison Trails étend son support aux développeurs Binance Smart Chain ⋆ Crypto new media

TL;Répartition DR

Bison Trails a annoncé qu’il étendait son soutien à la communauté des développeurs Binance Smart Chain. Bison Trails affirme que le BSC a été une attraction majeure pour les développeurs, et cette décision aura un impact sur la performance globale de l’industrie. L’objectif de Bison Trails est de faire baisser les prix du gaz en hausse et d’améliorer les temps de blocage sur la Binance Smart Chain.

L’entreprise leader, Bison Trails, qui fournit une infrastructure pour l’industrie de la blockchain, a accru sa présence sur le marché en étendant son soutien aux développeurs de Binance Smart Chain. Selon l’entreprise, cette action augmentera le niveau de sécurité et de santé du secteur DeFi, l’un des secteurs à la croissance la plus rapide.

« Binance Smart Chain est en train de devenir une plaque tournante importante pour les développeurs qui cherchent à créer des applications, comme en témoigne le nombre de projets DeFi et NFT lancés sur la plate-forme », a déclaré Aaron Henshaw, CTO de Bison Trails.

Récemment, Bison Trails a créé un système grâce auquel les développeurs Binance Smart Chain (BSC) pourraient accéder à l’infrastructure du nœud de validation. Cela les aidera à contribuer à la sécurité du réseau en exécutant des nœuds. En particulier, la société propose une infrastructure Query & Transact à Binance Smart Chain, qui aidera les développeurs à créer les applications plus efficacement.

Bison Trails s’associe à Binance Smart Chain

Depuis son lancement en 2020, BSC a apporté plus de 180 projets à la plate-forme et a enregistré plus de 13,1 millions de transactions quotidiennes le 29 juillet. La société qui s’associe à BSC augmentera la croissance des décisions stratégiques de DeFi et de Chain, contribuant à rendre Defi plus abordable grâce à des durées de bloc plus élevées et à des limites de bloc de gaz accrues.

À l’heure actuelle, la société prend en charge plus de 30 protocoles avec de nombreuses annonces de partenariats majeurs au cours de la dernière année.

Comme l’adoption de la finance décentralisée a considérablement augmenté sur BSC, il y a également une augmentation des piratages de protocoles. Un exploit récent s’est produit en mai 2021, qui a ciblé le protocole Spartan, entraînant une perte de 30 millions de dollars. La dernière exploitation de Poly Network de 600 millions de dollars était également un piratage majeur. DAO Maker, une plate-forme de financement participatif, a également été touchée et a souffert plus tôt ce mois-ci avec une perte de 7 millions de dollars, et l’attaque contre THORChain avec une perte de 8 millions de dollars n’est pas une histoire inconnue.

Lien source