Bison Trails prend en charge la blockchain des paiements de Crypto.com avec une infrastructure clé

Le fournisseur d’infrastructure de blockchain Bison Trails a annoncé un autre partenariat majeur dans le secteur, cette fois avec Crypto.com, un important échange de devises numériques cherchant à apporter des cas d’utilisation transactionnelle familiers aux marchés de la crypto-monnaie.

Bison Trails fournit une infrastructure clé à Crypto.org, la blockchain de paiement publique et open source de Crypto.com. Dans le cadre du lancement du réseau principal, Bison Trails fournira une infrastructure de nœuds de validation fiable pour optimiser la validation et la participation à la gouvernance.

En termes de spécifications techniques, Bison Trails soutiendra le lancement du réseau principal avec des clusters de participation, des clusters de requête et de transaction et des nœuds d’amorçage, a expliqué la société. Comme Cointelegraph l’a récemment expliqué, les clusters de participation de Bison comportent deux composants pour améliorer la sécurité: des nœuds de validation hébergés dans un réseau privé et des nœuds sensoriels qui s’interfacent entre les validateurs et la blockchain publique.

Kris Marszalek, PDG de Crypto.com, a décrit Bison Trails comme un «partenaire inestimable» dans le lancement de la chaîne Crypto.org. Il expliqua:

«C’est un moment charnière dans notre entreprise qui nous rapproche de notre vision de rendre les crypto-actifs et les transactions accessibles à tous.»

La version bêta de Crypto.org Chain a traité 275 millions de transactions, a déclaré la société. La chaîne Crypto.org sera initialement prise en charge par Crypto.com Pay, une solution de paiement cashback.

Comme Cointelegraph l’a récemment rapporté, Crypto.com est devenu un membre principal du réseau Visa en Australie, une décision qui coïncide avec les efforts de l’entreprise pour étendre ses services de crypto-cartes de crédit. La société a été la première à lancer une carte Visa garantie par crypto-monnaie en 2018. Les cartes de crédit garanties par crypto-monnaie ont gagné en popularité depuis, avec les goûts de Gemini Exchange et BlockFi annonçant des cartes de récompenses en cashback.

Bison Trails a récemment signé plusieurs partenariats de haut niveau. La société a été acquise en janvier 2021 par Coinbase dans le cadre d’un accord qui permettrait à Bison de continuer à fonctionner en tant que produit autonome.