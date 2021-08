Bisping prévient Conor McGregor que Cormier pourrait le déchirer

L’analyste de l’UFC Michael Bisping a envoyé un avertissement à Conor McGregor, l’invitant à laisser seul son procès avec Daniel Cormier.

Comme nous le savons, Conor a récemment parlé de Cormier sur les réseaux sociaux. McGregor a critiqué les commentaires de “DC” lors de sa dernière défaite contre Dustin Poirier. Daniel a répondu à quelques reprises, prenant les choses de bonne humeur. Quelque chose que Michael Bisping considère devrait être utilisé par l’Irlandais pour clore le problème.

Lors de l’épisode le plus récent de son podcast Believe You Me, Bisping a averti McGregor que ce pourrait être une erreur de provoquer Cormier. Le Britannique estime que si les choses devenaient physiques, Daniel pourrait faire regretter à l’Irlandais d’avoir ouvert la bouche.

“Fais attention à ce que tu souhaites. Faites attention avec qui vous vous battez – parce que je ne manque pas de respect à Conor McGregor – mais je me fiche de qui est Conor McGregor, même s’il est le double champion Conor. ‘DC’ va vous déchirer membre par membre. Il pouvait le faire d’une seule main, il pouvait le faire d’un œil, des deux ou de l’un ou l’autre. Il pouvait le faire après avoir pris 25 modèles. Ce ne serait pas un combat. Ce serait un meurtre, que quelqu’un appelle la police !”

Maintenant, nous devrons attendre pour voir si McGregor est offensé par les commentaires de Bisping et concentre désormais son attention sur le Britannique. Après tout, Conor passe plus de temps en ligne à cause de sa blessure.