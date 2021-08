Bisq fera-t-il partie du projet Bitcoin DEX de Jack Dorsey ? Voici le nouveau média 411 ⋆ Crypto

Comme NewsBTC l’a informé, Square développera un échange décentralisé uniquement Bitcoin. Cependant, travailleront-ils en collaboration avec Bisq, le « réseau d’échanges peer-to-peer » ? Jack Dorsey a semblé confirmer que les deux organisations allaient au moins commencer à parler. Pourquoi est-ce important ? Qu’est-ce qui rend Bisq spécial ? Continuez à lire pour le savoir.

Les tweets qui pointent vers Bisq

Déf ! Cc:@brockm – jack⚡️ (@jack) 27 août 2021

Bisq a répondu à ce tweet avec lequel Dorsey a annoncé que le projet TBD de son entreprise serait de “construire une plate-forme ouverte pour créer un échange décentralisé pour Bitcoin”. Les gens de Bisq ont affirmé qu’ils avaient construit leur produit “pour être le DEX peer-to-peer de référence pour les utilisateurs expérimentés de bitcoin”. nous pourrions imaginer.

Dorsey a répondu “Déf!” et copié Mike Brock, chef du projet TBD.

Cet échange ne garantit rien, bien sûr. Mais les organisations se rencontreront, et elles semblent partager beaucoup de choses philosophiquement parlant. La communauté Bitcoin, pour sa part, a réagi sous le tweet de Jack avec beaucoup de « C’est la voie », des .gifs passionnants et des éloges de Bisq.

Pourquoi le DEX de Dorsey sera-t-il uniquement Bitcoin?

Dans l’annonce par NewsBTC du projet d’échange décentralisé de Square, nous avons cité :

Le tweet de Jack Dorsey citait un long fil de discussion du directeur de Square Mike Brock, chef de projet à déterminer, qui a décrit les voies de développement potentielles pour le DEX open source. « Nous pensons que Bitcoin sera la monnaie native d’Internet. Bien qu’il existe de nombreux projets qui contribueront à rendre Internet plus décentralisé, nous nous concentrons uniquement sur un système monétaire mondial sain pour tous. Mais tout inclure nécessite quelques pièces que nous pensons manquer. Brock a déclaré dans l’un de ses tweets.

Ceci est en accord avec les idées exprimées par Dorsey lui-même.

La raison pour laquelle j’ai tant de passion pour le #Bitcoin est en grande partie à cause du modèle qu’il démontre : une technologie Internet fondamentale qui n’est ni contrôlée ni influencée par un seul individu ou entité. C’est ce que veut être Internet, et avec le temps, il le sera de plus en plus. – jack⚡️ (@jack) 14 janvier 2021

Après tout, Square a créé le TBD axé sur Bitcoin « dans le seul but de faciliter la création de services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés ».

Square crée une nouvelle entreprise (rejoignant Seller, Cash App et Tidal) axée sur la création d’une plate-forme de développement ouverte dans le seul but de faciliter la création de services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés. Notre objectif principal est le #Bitcoin. Son nom est à déterminer. – jack⚡️ (@jack) 15 juillet 2021

Tout ce qui rend Bisq spécial

Il y a quelques années, Manfred Karrer, co-fondateur de Bisq, s’est entretenu avec CoinDesk. “L’objectif est de devenir aussi décentralisé et résistant à la censure que le bitcoin. C’est un objectif très ambitieux et il a fallu beaucoup de temps au bitcoin pour y parvenir », a-t-il déclaré. Sur le site de Bisq, ils affirment que “Bisq est du code, pas une entreprise”. Et ledit logiciel est « open source et axé sur la communauté ». Qu’est-ce qui rend Bisq spécial ? Bien…

Tout d’abord, “C’est un logiciel que vous exécutez sur votre propre matériel, qui se connecte à d’autres personnes exécutant le logiciel Bisq pour faciliter les échanges.” Un peu comme le fonctionnement des torrents. Bisq ne détient ni Bitcoin ni aucune devise nationale. Tous les accords sont conclus entre « les pairs commerciaux eux-mêmes ». Et Bisq n’a que peu d’informations sur l’un ou l’autre. De plus, “aucune donnée n’est stockée sur qui négocie avec qui”. Et en parlant de confidentialité. “Toutes les données Bisq sont transférées sur son propre réseau peer-to-peer sécurisé, qui est construit sur le réseau Tor – pas de serveurs centraux.” Le service ne nécessite pas d’inscription. Pour graisser les roues, “les deux commerçants sont tenus de payer des dépôts de garantie, qui sont remboursés une fois les transactions terminées.” Bisq n’accepte pas Paypal ou les cartes de crédit car les rétrofacturations sont trop faciles. Bisq élimine « le besoin de services d’échange tiers de confiance ». Le réseau Bisq “est entièrement peer-to-peer dans la mesure où il ne nécessite aucun serveur contrôlé de manière centralisée et n’a aucun point de défaillance unique”.

Cependant, vous devez également savoir que quelqu’un a piraté Bisq cette fois-là, volant 250 000 $.

