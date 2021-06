Bisseger survole Gstaad et Van der Poel résiste

in

09/06/2021 à 18h00 CEST

.

Stefan Bisseger (EF Education – Nipo) a remporté la quatrième étape du Tour de Suisse, entre St. Urban et Gstaad, sur un parcours de 171 kilomètres, après celui qui résiste comme leader le hollandais Mathieu Van der Poel, qui a franchi la ligne d’arrivée à plus de cinq minutes du vainqueur.

Le Suisse de 22 ans a joué dans une escapade avec les Français Benjamin Thomas (Groupama) et l’Américain Joey Rosskopf (Rally Cycling) et ensemble ils ont affronté les derniers kilomètres, dont le col de Saanenmöser de second ordre, à dix de la ligne d’arrivée.

Dans les derniers mètres, à travers l’aérodrome de Gstaad et sous une pluie battante, le respect manifesté par le trio de coureurs les a fait rouler en ligne sans qu’aucun d’eux ne montre ses cartes jusqu’à Bisseger permis Rosskopf mener le rythme puis le surmonter avec un changement de rythme au sprint.

A 23 secondes, le Suisse a franchi la ligne d’arrivée Joël Suter (Bingoal – Wallonie Bruxelles) et l’équipe, avec le leader, le Néerlandais Mathieu Van der poel (Alpecin-Fenix), à 5:16.

Il s’agit de la deuxième victoire de la saison pour Bisseger après les vendanges le 9 mars dans le contre-la-montre de Paris Nice.

Le classement général Il reste inchangé et Van der Poel conserve le maillot de leader avec le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck) à une seconde et le Suisse Stefan Kung (Groupama) à quatre. Ivan García Cortina Il est sixième à 16 secondes et l’Équatorien Richard Carapaz (Ineos) septième à 17. Bisseger arrache la dixième place au Colombien Rigoberto Urán (EF Education-NIPPO).

La journée a également vu l’abandon inattendu de toute l’équipe Wanty, après avoir détecté un positif pour COVID-19 chez un membre de l’équipe.

La cinquième étape du Tour de Suisse se déroulera entre Gstaad et le sommet de Loèche-les-Bains, sur un parcours de 172 kilomètres, avec quatre ports, l’un de la première catégorie. .

