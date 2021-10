Bistroo lance les paiements en crypto-monnaie après le cycle de financement | Invezz

Bistroo a lancé les paiements en Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD), Binance Coin (BNB/USD), Litecoin (LTC/USD) et Bitcoin Cash (BCH/USD). Auparavant, les options de paiement de la plate-forme incluaient la monnaie fiduciaire et le jeton BIST natif de la plate-forme.

Avec cela, Bistroo devient le premier service de commande de nourriture au monde à adopter la technologie blockchain et les crypto-monnaies.

Les détenteurs de BIST peuvent dépenser le jeton chez n’importe quel marchand Coinpayments

Après avoir levé plus de 8 millions de dollars en mai, Bistroo s’est donné beaucoup de mal pour permettre les paiements BIST. Grâce à un partenariat avec Coinpayments, les détenteurs de BIST peuvent dépenser leurs jetons chez l’un des 100 000 marchands Coinpayments, qui sont actifs dans plus de 200 pays.

Pas de frais pour les paiements cryptographiques

Pour le moment, Bistroo ne facture pas de frais pour les paiements cryptographiques afin de promouvoir l’adoption des cryptomonnaies. Cela permet aux acheteurs d’obtenir des remises sur leur commande et augmente les retours marchands. S’ils utilisent BIST pour effectuer le paiement, les remises sont encore plus importantes.

Bas Roos, PDG et co-fondateur de Bistroo, a commenté :

Bistroo a pour mission de s’établir sur la scène mondiale avec notre modèle d’affaires unique. L’avenir se dirige vers une économie de protocole où les parties peuvent interagir directement les unes avec les autres, et Bistoo fait les premiers pas dans cette direction, offrant une meilleure proposition de valeur pour le marché des plateformes de commande de produits alimentaires. Permettre à nos utilisateurs d’effectuer des transactions en crypto fait partie intégrante de ce voyage.

Faciliter la connexion avec les clients

Les services de commande de nourriture d’aujourd’hui prennent en charge les relations avec les clients, contrôlent toutes les données et tous les paiements et imposent des frais élevés aux commerçants alimentaires. Cette pratique entraîne des coûts finaux plus élevés pour les restaurants et les consommateurs. Le marché peer-to-peer de Bistroo facilite la connexion avec les clients.

Depuis son lancement en 2020, la plateforme a aidé les commerçants à traiter plus de 2,3 millions de dollars de commandes et à toucher plus de 25 000 clients.

Donnez aux commerçants le contrôle total

Les commerçants ont un contrôle total sur les analyses, les promotions, les commandes, les paiements et les paramètres de menu. Ils sont payés instantanément lorsqu’une commande est passée et peuvent traiter directement avec les clients. Cela contribue à faire avancer l’objectif ultime de Bistroo de devenir un leader mondial pour les magasins d’alimentation et les restaurants en matière de technologie de commerce électronique PaaS.

