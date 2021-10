Bit Pay permet aux clients de Verifone de payer avec Crypto

Bit Pay et Verifone s’associent pour permettre aux clients de ces derniers de payer des biens et services avec des devises numériques, rapprochant ainsi les objectifs initiaux du bitcoin et de ses cousins ​​cryptographiques de la réalité.

Bit Pay cherche à faire avancer l’agenda BTC

Initialement, le bitcoin et bon nombre de ses homologues ont été établis pour être des méthodes de paiement. On pouvait les utiliser pour acheter des choses dont ils avaient besoin, et ils pouvaient éventuellement retirer de leur vie les chèques, les monnaies fiduciaires et les cartes de crédit qu’ils utilisaient. Ces objets sont largement considérés comme une charge pour les personnes étant donné qu’ils sont fournis par des banques tierces ou des institutions financières qui ont leur mot à dire sur son avenir financier.

Cependant, là où le bitcoin et bon nombre de ces autres devises ont échoué, c’est dans leur volatilité. Ces devises montent et descendent souvent plus rapidement qu’on ne peut le prévoir, et par conséquent, de nombreux détaillants ont refusé d’accepter la crypto comme forme de paiement par crainte de manquer un profit. Dans une certaine mesure, on ne peut pas vraiment leur en vouloir.

Considérez le scénario suivant. Une personne entre dans un magasin et décide d’acheter environ 50 $ de marchandises avec du bitcoin. Ils paient et partent, et le magasin – pour une raison ou une autre – décide qu’il ne va pas échanger la devise contre un fiat tout de suite. Eh bien, 24 heures s’écoulent et le prix du bitcoin a baissé, ce qui transforme finalement les 50 $ en 40 $. L’entreprise a perdu de l’argent, tandis que la personne qui a effectué l’achat conserve tout ce qu’elle a obtenu. Cela semble-t-il juste?

Beaucoup disent non, c’est pourquoi tant de points de vente se sont moqués de l’idée d’accepter le bitcoin et d’autres formes de crypto, mais il semble maintenant que Verifone – avec le soutien de Bit Pay – soit prêt à élargir un peu ses horizons. L’option de paiement avec crypto sera déployée vers la fin de l’année.

Stephen Pair – co-fondateur et PDG de Bit Pay – a expliqué dans un communiqué :

La base de marchands de Verifone comprend bon nombre des marques les plus importantes et les plus connues au monde qui cherchent à exploiter le marché croissant de la cryptographie. Ce partenariat permet à ces entreprises d’accepter facilement et en toute sécurité les paiements cryptographiques et de bénéficier de la demande refoulée des consommateurs pour dépenser de la cryptographie.

Les clients Verifone bénéficieront de la simplicité

Jeremy Belostock – responsable des APM chez Verifone – a également jeté ses deux cents dans le ring, en déclarant :

Notre base de commerçants est occupée à activer plusieurs nouvelles méthodes de paiement avancées (APM), et l’appétit pour les paiements cryptographiques a explosé cette année. Ensemble, nous avons résolu tous les défis potentiels pour les commerçants. Il n’y a pas de risque de volatilité ou de rétrofacturation de fraude, de faibles coûts de mise en œuvre, et les consommateurs trouveront l’expérience de paiement très fluide.

Les utilisateurs pourront payer en crypto via un code QR qui leur sera remis lors des derniers instants du processus de paiement.

