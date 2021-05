“ Bitch ”: L’histoire derrière l’hymne féministe de Meredith Brooks

Les années 90 ont prouvé que la musique alternative n’était plus un jeu d’homme. Les femmes faisaient tout aussi partie intégrante de l’intégration du genre, avec des artistes comme Alanis Morrisette, Sans aucun doutede Gwen Stefani, Sheryl Crow, Shirley Manson de Garbage, et Les canneberges«Dolores O’Riordan mène la charge. Parmi cette culture figurait Meredith Brooks, qui a consolidé sa position dans le rock alternatif avec un seul morceau: «Bitch» de 1997.

Brooks a commencé sa carrière en 1976 en tant que membre adolescente du groupe entièrement féminin Sapphire, se produisant à travers Seattle et son Oregon natal. Après la scission du groupe en 1980, Brooks rejoint le groupe de rock éphémère Lips ainsi que le trio entièrement féminin The Graces aux côtés de Gia Ciambotti et de l’ancienne Go-Go Charlotte Caffey. Elle a ensuite déménagé à Los Angeles pour lancer sa carrière solo et a sorti son premier album éponyme en 1986.

La percée de Brooks s’est produite en 1995 après avoir signé avec Capitol Records. Deux ans plus tard, son album marquant la carrière, Blurred the Edges, est sorti. «Bitch», le premier single de l’album, est coupé avec une perspective brute et rafraîchissante sur la personnalité multiforme d’une femme. «Je déteste le monde aujourd’hui» est une façon audacieuse de lancer une chanson, mais c’est le refrain des vers d’oreille qui la rendait si distincte: «Je suis une salope, je suis une amante / je suis une enfant, je suis une mère / Je suis pécheur, je suis un saint / Je n’ai pas honte / Je suis ton enfer, je suis ton rêve / Je ne suis rien entre les deux / Tu sais que tu ne le voudrais pas autrement . »

En plus de confronter les attentes de la société patriarcale, les paroles mettent également en évidence la nature kaléidoscopique d’une femme. «Cette chanson est née parce que j’étais tellement frustrée, j’ai eu dix ans de coupes d’album et je n’ai jamais eu de single. Je rentrais à la maison d’un jour, plein de SPM dans un grand funk », a déclaré la co-scénariste Shelly Peiken au Tennessean en 2018.« Je me suis dit, mon pauvre petit ami avec qui je vivais, marié à maintenant, il est va devoir faire face à cela quand je rentre à la maison. Et que Dieu le bénisse, il m’aime comme je le suis. J’ai pensé: ‘Il m’aime même quand je peux être une salope.’ ”

Stevie Nicks a chanté sur les épreuves de la vie dans «Parfois c’est une salope» de 1991, mais Brooks a été la première artiste féminine à se désigner explicitement comme l’une sur un disque à succès. Malgré l’hésitation des dirigeants du label à le sortir en raison de son titre, «Bitch» connut le succès: le single passa quatre semaines au n ° 2 du Billboard Hot 100 et remporta deux nominations aux Grammy Awards pour la meilleure performance vocale rock féminine et la meilleure chanson rock. Culturellement, la chanson s’est transformée en un hymne féministe qui a fièrement repris une insulte désobligeante.

Écoutez «Bitch» de Meredith Brooks sur Apple Music ou Spotify.

Depuis «Bitch», Brooks a sorti quatre albums, son plus récent étant un album pour enfants If I Could Be… en 2007. Elle a également coproduit l’album Barenaked de Jennifer Love Hewitt en 2002 aux côtés du leader des New Radicals Gregg Alexander. “Bitch” a également pris une nouvelle vie des années après sa sortie. Il est apparu dans des séries télévisées et des films comme Orphan Black, Glee, 30 Rock et – plus récemment – Little Fires Everywhere de 2020. Britney Spears aurait même fait une brève interprétation orale de la chanson lors de sa résidence à Las Vegas en 2016.

Avec ses pairs, «Bitch» de Meredith Brooks a contribué à jeter les bases des artistes d’aujourd’hui alors qu’ils repoussent le stéréotype de ce à quoi une rockeuse devrait ressembler ou ressembler. L’inspiration peut être vue avec Hayley Williams de St. Vincent et Paramore, ainsi que ceux qui flottent entre la pop et le rock, notamment Halsey, Miley Cyrus et Bebe Rexha, dont le single de 2018 «I’m a Mess» interpolait Brooks. Les femmes contrôlent finalement leur personnalité, et si cela fait d’elles une «salope», elles la posséderont fièrement.

«Bitch» de Meredith Brooks est apparu sur NOW That’s What I Call the 1990: The Alternative Pop Collection en 2010, aux côtés d’autres classiques comme «If It Makes You Happy» de Sheryl Crow et «You Get What You Give» de New Radicals. Vous cherchez plus d’histoires derrière les plus grands succès de la musique? Découvrez le Now! C’est ce que j’appelle la page Musique.