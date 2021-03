BitClout vend des NFT de célébrités sans autorisation ⋆ Crypto New Media

Répartition TL; DR

BitClout, une plate-forme sociale blockchain, vend des NFT de célébrités (appelées Creator Coins) sans leur consentement.

Cependant, la valeur de certaines pièces de célébrités a grimpé en flèche.

Le jeton non fongible (NFT) est le buzz dans le monde de la cryptographie en ce moment, car il gagne déjà en popularité. Récemment, le disque d’art numérique de Beeple a vendu une collection d’art par le biais de NFT à un Metakovan pseudonyme pour 69 millions de dollars. Donc, la manie actuelle à propos de NFT n’est pas surprenante.

BitClout vend des NFT de célébrités sans consentement

BitClout, un réseau social décentralisé, a été accusé de vendre des NFT soutenus par des célébrités sans leur consentement. Les NFT, appelés Creator Coins, représentent l’identité des principaux influenceurs. En outre, la valeur des pièces était liée à leur évaluation sociale et à leur popularité. Cela signifie que les gens pourraient spéculer sur la pièce de monnaie de chaque influenceur et tirer des bénéfices des ventes. Par exemple, avant la fermeture du site Web, le Creator Coin of Kanyewest avait grimpé en flèche au-dessus de 7000 dollars alors que le prix du marché n’était que de 88 dollars. Cela peut paraître révolutionnaire en termes de réseautage social. Cependant, il est dommage que les jetons aient été vendus sans le consentement des célébrités.

Le site Web de BitClout est tombé en panne

La saturation du marché des NFT est venue avec une préoccupation croissante concernant la montée des produits contrefaits. Alors que NFT semble révolutionnaire, certains mauvais acteurs ont profité du buzz pour commettre des fraudes. Il n’y a pas si longtemps, un imposteur a gagné plus d’un million de dollars en vendant des NFT d’art de Bansky à des individus sans méfiance. Pest Control, qui authentifie toutes les œuvres de Banksy, a révélé qu’il n’avait aucune connaissance préalable des ventes de NFT. Cependant, le mal avait déjà été fait avant qu’OpenSea ne ferme son compte. Les NFT sont prometteurs car ils permettraient de vendre des œuvres d’art numériques d’une manière qui n’avait jamais été auparavant. Néanmoins, pour que le créneau NFT prospère, il doit être débarrassé des fraudeurs et des fraudeurs qui trompent les fans en vendant des produits contrefaits. Cependant, le site Web de BitClout est actuellement d