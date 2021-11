Bitcoin 101 : 8 choses à savoir sur le plan d’Eric Adams pour enseigner la crypto dans les écoles | InvestorPlace Aller au contenu

Le nouveau maire de New York va plus loin dans son plan de cryptographie

8 novembre 2021

La ville de New York se prépare pour une nouvelle ère avec l’arrivée de son nouveau maire. Eric Adams entre en fonction alors que la ville se remet lentement de la pandémie de Covid-19. Adams n’a pas attendu sa prise de fonction pour se distinguer. Une fois qu’il a déclaré qu’il voulait faire de New York la nouvelle capitale de la crypto-monnaie du pays, la conversation s’est rapidement déplacée vers ce que l’adoption de la crypto pourrait signifier pour la ville. Ce maire ne veut pas seulement toucher son premier salaire Bitcoin (CCC :BTC-USD), bien que. Hier, nous avons annoncé que le plan de cryptographie d’Eric Adams allait inclure son enseignement dans les écoles.

Source : lev radin / Shutterstock.com

Qu’est-ce que cela signifiera pour la ville et pour les marchés de la cryptographie si les écoles de New York ou d’ailleurs introduisaient la cryptographie dans le cadre du programme d’études ? Découvrons-le.

Eric Adams Crypto Plan : ce que les investisseurs doivent savoir

L’idée d’enseigner la crypto dans les écoles n’est pas nouvelle. L’année dernière, la Chambre des représentants de Géorgie a voté en faveur de l’adoption d’une motion visant à incorporer un programme littéraire financier dans le programme d’études du secondaire qui comprenait l’enseignement de la cryptographie. Adams voit l’introduction de la technologie crypto et blockchain comme un moyen d’inaugurer une nouvelle façon de penser. Un autre élément de la motivation d’Adams pour introduire l’éducation à la cryptographie est qu’il considère qu’il est nécessaire de sensibiliser le public au fonctionnement des cryptos influents, aidant ainsi la ville à adopter Bitcoin en tant que concept. Cela serait de bon augure pour son projet d’introduire progressivement la crypto comme méthode de paiement pour la ville. Le nouveau maire lui-même définit Bitcoin comme une « nouvelle façon de payer des biens et des services dans le monde entier ». Depuis qu’il était président de l’arrondissement de Brooklyn, Adams a mis l’accent sur le développement économique par la création de nouvelles entreprises. Il voit que la crypto a la prochaine étape logique pour cela. Il a récemment déclaré qu’il pensait que New York devait rester un centre d’innovation, peu importe à quoi cela ressemble. De nombreuses universités à travers le monde introduisent des cours sur la technologie cryptographique. Cette liste comprend l’Université de Zurich et l’University College London ainsi que des noms plus proches de chez nous tels que le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et l’Université Cornell. Les plans cryptographiques d’Eric Adams pour l’innovation incluent également la création d’un vivier de talents pour les emplois dans l’espace. L’introduire en tant que concept dans les écoles pourrait facilement s’avérer être un élément clé à cet égard. Adams n’a pas précisé le niveau d’éducation auquel il pense que l’éducation crypto devrait être introduite. Pour l’instant, aucun éducateur ou administrateur de New York n’a pesé ce qu’il pense de ce développement potentiel.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

