Bitcoin (38 000 $) et Polkadot (17,36 $) Analyse des prix ⋆ Crypto nouveaux médias

Bitcoin échangé principalement latéralement mais a terminé en chiffres rouges mardi après avoir touché le plus haut $37k niveau et trouver inévitablement une résistance de support à ce niveau. Le prix du bitcoin a clôturé la bougie quotidienne de mardi juste -2,42% et en chiffres rouges pour le 4ème jour consécutif.

Le graphique en 4 heures de Bitcoin montre l’actif faisant allusion à une divergence haussière au moment de la rédaction.

Vous trouverez ci-dessous le graphique 1D de BTC de TradingShot cela montre que le 1W MA50 a résisté à la tendance baissière et s’est redressé au cours des deux dernières semaines maintenant.

Si BTC peut continuer à détenir le 1D MA50 et à casser le 1D MA200, il pourrait se préparer pour l’automne et l’hiver que de nombreux taureaux attendent depuis des années.

Si les ours réussissent, ils pousseront le prix en dessous de 38 000 $ et clôtureront sur une échelle de temps substantielle. Le prix du Bitcoin au-dessus de 36 000 $ est un niveau important à maintenir pour les taureaux, les ours continueront de viser à briser ce niveau à court terme.

L’indice de la peur et de la cupidité Bitcoin lit 42 et -6 points par rapport à la lecture d’hier.

La plage de 24 heures de BTC est de 37 663 $ à 39 781 $ et la plage de 7 jours est de 37 663 $ à 42 628 $. Le prix moyen de Bitcoin sur 30 jours est de 34 916 $ avec un minimum de 29 341 $.

Bitcoin a fermé la valeur quotidienne de la bougie de mardi 38 207 $.

Analyse à pois

Il a été annoncé cette semaine que le réseau Polkadot allait être la rampe de lancement d’un Projet artistique NFT des Nations Unies pour encourager la facilité du changement climatique. Avec le succès d’Ethereum, puis le succès de Binance Smart Chain avec les NFT, il sera intéressant de voir à quel point Polkadot obtient dans ce domaine et si des nouvelles comme celle-ci augmenteront la part de marché de DOT.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous de P_S_commerce Polkadot est actuellement dans une tendance haussière technique extrêmement solide. L’actif a un support solide autour de 13 $. Si les ours sont en mesure de reprendre de l’élan, ils pourraient repousser le prix à ce niveau pour tester les plus bas récents.

Les taureaux chercheront cependant à continuer et à porter le prix au milieu des 20 $, où il y a beaucoup de résistance historique à éliminer avant que 30 $ ne soient dépassés.

Si les taureaux réussissent à envoyer le prix du DOT plus haut après 30 $, il n’y a pas beaucoup de côtelettes sur le graphique avant le sommet historique de 49,35 $.

La plage de 24 heures du DOT est de 17,12 $ à 18,25 $ et la plage de 7 jours est de 14,03 $ à 19,56 $. Le prix moyen de Polkadot sur 30 jours est de 14,67 $.

DOT a fermé la valeur quotidienne de la bougie de mardi 17,36 $ et en chiffres rouges pour le 2ème jour consécutif.

