Bitcoin à 100 000 $ cette année est «tout à fait possible», dit une troisième personne à posséder $ BTC ⋆ Crypto new media

Juliet est rejointe par Callie Curry pour approfondir la semaine 3 de Bachelor in Paradise. Ils pèsent sur le nouvel arrivant Thomas et discutent du drame de la saison dernière, de son rendez-vous avec Serena P., et bien sûr, de sa taille (0:45). Ensuite, ils parlent du nouveau couple Riley et Maurissa qui se dirigent […] More