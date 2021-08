Bitcoin à 100 000 $ d’ici la fin de l’année est « raisonnable », déclare le stratège de Fundstrat

Tom Lee, associé directeur de Fundstrat Global Advisors, a révélé qu’il considérait qu’un objectif de prix du bitcoin de 100 000 $ d’ici la fin de l’année était “assez raisonnable”, car il s’attend à ce que les marchés boursiers se redressent lorsque les cas de COVID-19 commenceront à baisser dans le États Unis.

Lors d’une interview avec CNBC, repérée pour la première fois par CryptoPotatio, le stratège a révélé que l’ensemble du secteur financier connaîtrait une croissance et se dirigerait vers de nouveaux sommets une fois que les infections à coronavirus chuteraient, prédisant effectivement un boom économique dans un proche avenir.

Commentant son objectif de prix BTC, il a déclaré :

Cent mille en fin d’année est assez raisonnable.

Les prédictions haussières de Lee sont survenues alors que l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) prévoyait que les cas de COVID-19 aux États-Unis atteindraient bientôt un pic, ce qui signifie qu’après le pic, ils commenceront à diminuer. L’IHME n’a pas non plus prévu de nouvelle vague de cas pour l’automne.

Lee, qui a par le passé prédit que la crypto-monnaie phare pourrait atteindre 125 000 $ alors même que le sentiment baissier commençait à envahir le marché lorsque Tesla a annoncé qu’il n’accepterait plus les paiements en bitcoins pour les véhicules électriques pour des raisons environnementales, a déclaré que la panique entourant les infections à coronavirus diminuerait, menant à un nouveau rallye.

Le stratège a également fait valoir que l’industrie de la cryptographie serait dans une atmosphère de « risque » d’ici la fin de l’année, ce qui pourrait voir les prix des crypto-actifs continuer à augmenter. Plus tôt, l’analyste a révélé qu’il était convaincu que le marché de la cryptographie dépasserait les commentaires de personnalités et d’organisations influentes.

Il a également doublé les avantages du bitcoin lorsqu’il a fait sa précédente prédiction de prix, et a souligné que la crypto-monnaie n’avait jamais vu de transaction frauduleuse depuis son lancement. Quant à la domination décroissante de BTC sur le marché, il a fait valoir qu’elle “se développera en fait pendant un marché baissier”

Lee, il convient de noter, appelé avec précision à la fin de l’année dernière, le prix du bitcoin atteindrait 40 000 $ cette année

