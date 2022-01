Bitcoin à 100 000 $ ou sera-t-il retenu par la Fed ? Les analystes donnent leurs prévisions pour 2022

Dans quelle mesure la Fed, menée par Jerome Powell, va-t-elle durcir les politiques pour freiner l’inflation aux Etats-Unis ? La réponse à cette question aidera à déterminer si Bitcoin poursuivra sa croissance de 60% comme en 2021, selon certains analystes.

D’autres experts soutiennent qu’à mesure que des entreprises technologiques comme Meta Platforms Inc. (anciennement Facebook) et Apple Inc. approfondissent le métaverse et que les consommateurs continuent d’accumuler des jetons non fongibles, les crypto-monnaies augmenteront quelles que soient les forces. . Je viens d’assister à la vente d’une œuvre d’art NFT de 69,3 millions de dollars l’année dernière chez Christie’s. Ou le groupe d’investisseurs crypto qui a combattu le milliardaire Ken Griffin lors d’une vente aux enchères pour une copie de la Constitution des États-Unis, est le reflet du fait que les grands investisseurs sont déjà engagés dans les crypto-monnaies.

Le comportement haussier de Bitcoin va se poursuivre

« Nous sommes optimistes quant aux prévisions à long terme pour Bitcoin, sur la base de nos indicateurs de suivi de tendance à long terme. » Katie Stockton, fondatrice et associée directrice de Fairlead Strategies LLC, a déclaré dans un e-mail.

«Nous supposons que la tendance haussière à long terme se poursuivra et qu’une cassure plus décisive vers de nouveaux sommets permettrait une projection importante de son prix à environ 90 000 $. Pour le moment, la phase de correction est toujours en place, même s’il y a certains signes d’épuisement à la baisse à court terme. Stockton ajouté.

Le créateur du modèle Stock-To-Flow (S2F) « PlanB » a prédit qu’au début de 2022, Bitcoin pourrait dépasser la barre des 100 000 $. Source : PlanB

La Fed et le métaverse

Le facteur d’influence numéro un pour Bitcoin et les crypto-monnaies en 2022 sera les politiques de la banque centrale. Les taux d’intérêt bas sont là pour rester, ce qui a d’énormes implications pour les crypto-monnaies, car la Fed n’a pas la force ou la capacité de résister à un effondrement de 10 % à 20 % du marché boursier, couplé à un contrecoup sur le marché obligataire. Antoni Trenchev, associé directeur du prêteur de crypto-monnaie Nexo, a déclaré dans un e-mail.

« Ce qui m’excite vraiment à propos de 2022, c’est le métaverse », a-t-il écrit. « La naissance et l’utilisation du terme Metaverse est quelque chose de beau et a beaucoup de potentiel. Ce sera l’un des thèmes généraux de l’année prochaine : le métaverse, construire l’infrastructure numérique puis les NFT qui feront partie de l’économie là-bas, ce sera incroyable. a commenté Trentchev.

Selon Bloomberg, le Metaverse pourrait se transformer en un marché de 800 milliards de dollars d’ici 2022-2024. Source : Bloomberg

Trenchev prédit un 2022 approximatif, mais envisage que Bitcoin atteindra 100 000 $ d’ici la fin juin. Il ne s’attend pas non plus à ce que des jetons comme Solana et Avalanche offrent les mêmes gains exponentiels qu’ils ont réalisés en 2021. Au contraire, « ces intrus, inondés d’orgueil, d’attitude et de récits géniaux, seront confrontés aux mêmes défis d’échelle qu’Ethereum et les anciennes crypto-monnaies. » .

Sceptiques

«Aunque espero que el celo especulativo continúe en el espacio de las criptomonedas, este, al igual que las valoraciones tecnológicas infladas, enfrenta un entorno mucho más desafiante en el 2022», dijo Jeffrey Halley, analista senior de mercado de OANDA Asia Pacific, en un courrier électronique.

« La principale raison est le début de la normalisation des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, cependant, il est probable que d’autres grandes banques centrales suivront également. Cela remettra en question la justification des crypto-monnaies et leurs fonctionnalités alternatives par rapport à la monnaie fiduciaire. » ajouta Halley.

« L’effondrement du secteur de la crypto-monnaie dépendrait de la menace d’une réglementation accrue et, franchement, avec la sortie d’une nouvelle pièce chaque semaine, qui est » la prochaine grande chose « et motivée par la spéculation et non par Blockchain, elle ouvre la voie à une réglementation extrême de le secteur », a déclaré Halley.

« Je crois toujours que les crypto-monnaies sont le plus grand cas de stupidité des marchés financiers de l’histoire. » Halley a terminé.

