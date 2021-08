Bitcoin à 100 000 $ s’il suit les performances d’Ethereum ⋆ Crypto new media

in

Si Bitcoin suit les performances d’Ethereum en 2021, son prix pourrait atteindre 100 000 $.

Stratège principal en matières premières de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, a donné son avis sur le prix du BTC sur le réseau social des crypto-amoureux.

«Ethereum en 2021 est-ce que Bitcoin Guidance pour 100 000 $: Flippening? Si Bitcoin rattrapait les performances d’Ethereum cette année, le prix de la crypto n°1 approcherait les 100 000 $. Bien que nous voyions Bitcoin sur cette voie, il semble que peu de choses puissent arrêter le processus de basculement d’Ethereum ».

Analyse de La flambée des prix de l’ETH en 2021 a connu des chiffres nettement plus élevés que celui de BTC. En fait, au cours des seules dernières 24 heures, l’ETH s’est échangé 5,26 % plus haut à 3 111,67 $, tandis que le BTC est 4,93 % plus élevé à 45 701,24 $.

Sur une base annuelle, il a également été calculé que ETH a gagné 323,57%, par rapport à 58,27% de BTC. Ethereum croît à plus de 5 fois le taux de Bitcoin.

Bien que la capitalisation boursière totale de BTC à ce jour (plus de 850 milliards de dollars) soit plus du double de celle de l’ETH (plus de 350 milliards de dollars), le taux de croissance du contrat intelligent crypto par excellence en 2021 est pour le moins impressionnant.

Bitcoin (BTC) à 100 000 $ avec les performances d’Ethereum

Bitcoin à 100 000 $ s’il avait les mêmes performances qu’Ethereum. Mais quelle est cette performance 2021 ?

Ethereum est la première blockchain obtenir une grande reconnaissance dans la Finance Décentralisée (Défi) et jetons à collectionner (TNF) marché qui a littéralement explosé entre 2020 et 2021.

Non seulement cela, les mises à jour de sa blockchain, telles que le dernier hard-fork de Londres la semaine dernière, sont souvent apprécié par la communauté et le marché, avec la pompe de prix associée.

Bitcoin, en revanche, est la crypto des grands investisseurs. Le volume des transactions BTC en chaîne est en excédent de 1 million de dollars. La performance de la reine des crypto-monnaies réside dans l’augmentation de ce type de transaction de 30% à 70% depuis septembre 2020.

Fondamentalement, le taux de croissance du BTC et de l’ETH est différent précisément en raison de la convivialité des deux actifs cryptographiques et des intentions de ceux qui les possèdent. Alors que les bitcoiners peuvent être des accumulateurs et des détenteurs de gros volumes, les utilisateurs d’ETH sont des commerçants à grande échelle, prêts à pénétrer les sous-marchés émergents de la cryptographie.