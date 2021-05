Bitcoin à 100K $ cette année?

Depuis qu’il a atteint son plus haut niveau à la mi-avril, le bitcoin a reculé et s’est échangé latéralement.

Mais comme l’écrit ci-dessous notre spécialiste de la cryptographie, Matt McCall, il considère cela comme une «consolidation saine après un rallye aussi fort».

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Matt est l’analyste derrière Ultimate Crypto, dans lequel il recommande des altcoins de premier plan. Au moment où j’écris, le rendement moyen du portefeuille Ultimate Crypto est de 1298%. Je dois noter que le portefeuille a été lancé en janvier 2020, donc ce rendement moyen à quatre chiffres s’est produit en seulement 16 mois environ.

Alors, quel est le cas pour le bitcoin à 100000 dollars d’ici la fin de l’année? À l’inverse, où pourraient aller les prix si les ours prennent le contrôle?

Aujourd’hui, découvrons-le directement de Matt et de son équipe.

Je vais le laisser partir d’ici.

Bon week-end,

Jeff Remsburg

Pourquoi Bitcoin peut atteindre 100000 $ d’ici la fin de l’année

Par Matt McCall

Le Bitcoin a été volatil ces derniers temps, mais cela n’offre qu’une opportunité aux investisseurs qui peuvent se concentrer sur l’action quotidienne des prix et se concentrer sur la trajectoire à plus long terme.

Les crypto-monnaies connaissent des difficultés croissantes. Alors que beaucoup veulent regarder Bitcoin et discréditer sa valeur, la preuve en est dans les graphiques. Il suffit de regarder ses performances au cours des 6 à 12 derniers mois.

Sa valeur a explosé à cette époque, même si Bitcoin est en baisse par rapport à son niveau élevé au moment où j’écris cet article. À cet égard, la baisse actuelle ressemble plus à une opportunité qu’à un signe d’alerte. Si nous profitons de cette baisse et que Bitcoin continue à atteindre 100000 dollars, les ours d’aujourd’hui vont se sentir idiots.

Alors que Bitcoin est sous pression, d’autres crypto-monnaies atteignent de nouveaux sommets sans précédent. Cela ressemble à une rotation standard dans tout l’espace et il est sain que cela se produise.

Regardons la situation dans son ensemble.

L’acceptation de Bitcoin continue de croître

Partout dans le monde, Bitcoin continue de gagner du terrain. C’est essentiel pour son succès, car l’acceptation est la porte d’entrée vers plus d’accès. Quand je dis «acceptation», je veux dire beaucoup plus que de simples marchands prêts à l’accepter comme moyen de paiement.

Au lieu de cela, ce que je veux dire, c’est plus de plates-formes disposées à effectuer des transactions Bitcoin (avec des amis qui l’envoient dans les deux sens, par exemple). Davantage de commerçants sont prêts à l’accepter. Des maisons de courtage plus sûres disposées à autoriser l’achat et la vente de Bitcoin, de nouveaux contrats à terme disponibles à la négociation et davantage d’entreprises ajoutant la crypto-monnaie à leurs bilans.

Nous avons vu plusieurs entreprises ajouter des milliards de dollars de Bitcoin à leur trésorerie et à leurs investissements à court terme. Avec autant de liquidités et des taux d’intérêt si bas, ces entreprises ont ajouté Bitcoin comme alternative.

De plus, le plus grand constructeur automobile au monde (par capitalisation boursière) a fait en sorte que les clients puissent acheter ses véhicules avec la crypto-monnaie. Désormais, si seul le plus grand site de commerce électronique des États-Unis ou la plus grande entreprise de technologie du monde (par capitalisation boursière) faisait la même chose, Bitcoin verrait vraiment une forte dynamique.

Même sans ces entreprises, Bitcoin est sur une nouvelle trajectoire.

Regarder au-delà

Il y a plusieurs années, de nombreuses personnes ne comprenaient pas la technologie. Des mots comme «crypto-monnaie» et «blockchain» étaient un mystère pour eux. Pour beaucoup, ils le sont toujours. Mais pour des millions et des millions de personnes, ils le comprennent maintenant.

Bien sûr, cela aide que l’accès soit tellement plus facile.

Il n’y a pas si longtemps, nous ne lisions que des criminels utilisant Bitcoin et la seule façon de l’acheter était via une plate-forme de trading potentiellement fragmentaire qui risquait d’être piratée et mise en faillite du jour au lendemain.

Maintenant, nous avons des entreprises bien connues effectuant des transactions en Bitcoin et des plates-formes bien connues permettant l’achat, la vente et l’envoi de Bitcoin. Certaines de ces plates-formes incluent Venmo, Cash App et Robinhood. Heck, l’une des plus grandes plateformes de trading de crypto-monnaie est récemment devenue publique et dispose désormais d’une capitalisation boursière au nord de 55 milliards de dollars!

Voyez-vous à quel point l’histoire a changé au cours des dernières années? Avec ces tendances en place – les entreprises n’investissent pas plus de 1 milliard de dollars dans un actif si elles pensent qu’il diminue – je pense qu’il est plus que possible de voir Bitcoin atteindre 100000 dollars et le faire d’ici la fin de cette année.

Tendance à long terme de Bitcoin

La conduite des prix Bitcoin est un principe simple d’offre et de demande.

Étant donné que la base de la crypto-monnaie est une quantité limitée d’offre au fil du temps, cela laisse vraiment la demande comme un calcul fluctuant. En raison de la façon dont l’exploitation minière Bitcoin est conçue, elle ne permet qu’une certaine quantité d’approvisionnement en ligne. Mais emportez l’offre et cela influence aussi le prix.

En janvier, une histoire a été publiée concernant un homme qui possédait environ un quart de milliard de dollars de Bitcoin, mais ne connaissait pas son mot de passe pour accéder à ces pièces. Cette fortune a bien sûr augmenté depuis. Cependant, il a également mis en évidence le nombre de personnes dans le même problème (surprenant). On estime qu’environ 20% de l’offre actuelle de Bitcoin est bloquée de la même manière. Bien que cette estimation ait été faite il y a quelques mois, considérez à quel point cela représente vraiment.

C’est en fait comme si 20% du flottant des actions était détenu par un initié qui ne vendra en aucune circonstance. Je n’épinglerais pas nécessairement ma thèse de taureau sur ce seul fait, mais cela crée une dynamique intéressante pour la crypto-monnaie.

En gros, nous sommes optimistes. Techniquement parlant, nous pouvons enfiler l’aiguille un peu plus précisément. Pour l’instant, Bitcoin reste en dessous de certaines de ses principales moyennes mobiles, ainsi que de la zone de 58 500 $ à 60 000 $.

Ce n’est pas nécessairement baissier. Au lieu de cela, c’est une consolidation saine après un rallye aussi fort. Plus de 60 000 $ et cela pourrait relancer un retour aux sommets et potentiellement au-delà.

À la baisse, une cassure de 52 600 $ n’est pas une cause de panique. Au lieu de cela, c’est un motif de patience. Si nous voyons à nouveau moins de 50000 dollars, Bitcoin pourrait retester le plus bas d’avril près de 47000 dollars. En dessous de cela et la zone de 43 000 $ est possible. Rien de tout cela n’indique une panne. Au lieu de cela, il amplifie la phase de consolidation.

Pour les investisseurs à long terme, rien ne vaut un meilleur prix. Si c’est l’option qui se joue, soyez prêt à bondir, pas de panique.

Jusqu’à la prochaine fois,

Matt McCall