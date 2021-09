Bitcoin à 2 millions – cryptonewmedia

Je pense que nous devons parler davantage de ce à quoi ressemblera un monde avec Bitcoin pleinement adopté. Maintenant, il est impossible de dire quel sera le prix cible pour l’adoption complète, car sur le chemin de l’adoption complète, l’USD s’effondrera de toute façon. En 2009, Hal Finney a fait une estimation très approximative de la valeur du Bitcoin. [10 Million](https://loginportal.funnyjunk.com/comments/+_e437d8d8a236b84cafe2547a0efe833d.jpg) par pièce (en dollars de 2009, maintenant égal à [12.4 Million](https://westegg.com/inflation/infl.cgi?money=1000000&first=2009&final=2020), sans compter l’inflation de cette année)

mais ce sera un long chemin jusque-là et aussi l’économie mondiale sera complètement différente d’ici là (économie interplanétaire ? Peut-être pas, mais peut-être que nous aurons une économie lunaire d’ici là)

Mais comme une critique courante pour Bitcoin est que la seule raison pour laquelle les gens investissent dans Bitcoin est parce qu’ils veulent s’enrichir rapidement et jeter quand Bitcoin vaut tellement qu’il ne fera plus un x10, je pense que nous devrions parler davantage de ce qu’est un le monde ressemblerait à celui qui a réellement adopté Bitcoin et prix des choses en Bitcoin.

Passons donc à l’année 20XX, Bitcoin est évalué à 2 millions et il est suffisamment adopté pour que le Joe moyen connaisse Bitcoin et l’utilise dans la vie de tous les jours pour acheter des choses, soit payé en Bitcoin et pense en SAT. Je n’ai vraiment choisi que 2 millions pour plus de commodité car c’est un objectif réalisable, Bitcoin aurait une capitalisation boursière de 40 000 milliards, ce qui correspond à peu près à la taille du marché de toute l’argent physique (toujours pas proche de l’immobilier ou du marché boursier) et parce qu’à 2 Un million par BTC 50 Satoshi équivaut à 1 dollar et c’est une fourchette de prix à laquelle nous pouvons penser.

Ainsi, lorsque vous achetez de la crème glacée en 20XX, vous ne payez pas 1 dollar, vous payez 50 Satoshi. Votre salaire net n’est pas de 2k USD, c’est de 10k Sats. Une maison ne coûte pas 500k USD, mais 25 Millions Sat ou un quart de Bitcoin.

Une chose que vous remarquerez dans un monde comme celui-ci, c’est que les prix vont baisser avec le temps, pas augmenter. Au lieu de payer 1,10 USD l’année prochaine pour la crème glacée, j’ai maintenant coûté 45 SAT au lieu de 50 SAT. Cela signifie également que votre salaire gagnera en valeur avec le temps et au lieu de demander une augmentation chaque année à votre patron pour lutter contre l’inflation, votre patron vous demandera de négocier une baisse de salaire chaque année. Cela semble ennuyeux au début, mais réalisez que cela transfère le pouvoir au travailleur et vous devriez de toute façon parler à votre patron de votre salaire chaque année. Seulement cette fois les cartes sont en votre faveur et votre patron doit vous faire comprendre qu’il faut baisser votre salaire à cause de la déflation au lieu de demander à votre patron une augmentation à cause de l’inflation.

Les travailleurs sont désormais les premiers à bénéficier de la croissance économique, mais aussi la personne moyenne sera beaucoup plus instruite sur l’économie.

Ensuite, vous remarquerez que le marché boursier devient beaucoup plus stable. Étant donné que Bitcoin est la meilleure réserve de valeur, il n’y a aucune raison de spéculer de l’argent sur des entreprises peu performantes. Les investissements dans les entreprises deviendront beaucoup plus attentifs et les gens examineront à nouveau la production de valeur réelle, car la seule raison pour laquelle vous convertiriez Bitcoin en actions est que vous vous attendez à ce qu’une entreprise vous rapporte plus de Bitcoin. Cela signifie que beaucoup d’entreprises zombies qui n’ajoutent aucune valeur à la société mais en retirent de la valeur, soutenues par de l’argent gonflant bon marché, vont disparaître et nous allons nous retrouver avec des entreprises productrices de valeur réelle et avoir beaucoup plus économie globalement robuste. Cela signifiera cependant que la croissance sera plus lente, mais nous ne verrons plus de cycles d’expansion et de ralentissement. En tant que génération, vous ne pourrez pas contracter un prêt de cent mille milliards de dollars, vivre une vie au-dessus de votre valeur et remettre la facture à vos enfants (désolé pour tous ceux qui rêvaient de devenir la prochaine génération des baby-boomers).

Cela affectera non seulement le marché boursier, mais de nombreux marchés d’actifs. La spéculation sur les matières premières va baisser, car pourquoi accumuleriez-vous du pétrole, de l’argent et de l’or alors que vous pouvez simplement détenir du Bitcoin.

Le marché du logement va baisser. Bien qu’évidemment, les gens auront toujours besoin de maisons, elles seront achetées par des personnes qui souhaitent réellement y vivre et non par des personnes qui soutiennent leur valeur avec des prêts à taux zéro et vous permettent de les payer avec un loyer. Les maisons sont illiquides et ont des coûts d’entretien. Une grande partie du marché immobilier est son aspect de réserve de valeur. Si vous pouvez stocker de l’argent de manière fiable dans Bitcoin, de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes qui ont déjà beaucoup de maisons pour acheter plus de maisons s’en vont. L’immobilier reflétera à nouveau la demande réelle et les loyers baisseront pour la même raison.

Dans l’ensemble, le monde entier se sentira soudainement beaucoup plus facile pour la personne moyenne. Les banques n’existeront plus vraiment et vous n’entendrez plus parler du gouvernement qui renfloue une banque défaillante qui a menti à propos de milliards et volé des millions d’argent à des clients. L’argent signifiera en fait ce que la plupart des gens pensent que l’argent signifie. Vous n’aurez pas à endetter vos enfants et les enfants de vos enfants juste pour pouvoir vous permettre de vivre. Au lieu de cela, vous participerez à la croissance économique en temps réel.

C’est à cela que j’imagine un avenir Bitcoin. Je me demande si beaucoup d’autres pensent comme ça aussi ou à quoi vous pensez qu’un monde Bitcoin ressemblera

