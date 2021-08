Bitcoin à 42 000 $, comparant l’effet de levier actuel avec février

Comparer

Bitcoin atteignait 42K$ auparavant, mais pas avec ces caractéristiques. Le marché semble sain et pratiquement sans effet de levier. La cupidité ne montre son visage qu’après des mois de peur. Comment arrive-t-on ici ? L’empilement s’assied calmement et régulièrement, c’est ainsi. Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir du prix du BTC ? La fusée est-elle sur le point de décoller ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, examinons le graphique de Dylan LeClair de Bitcoin Magazine. Cela donne au bilan de la Banque centrale des États-Unis une course pour son argent en tant que graphique Bitcoin le plus haussier.

La différence est stupéfiante. En février, Bitcoin est arrivé ici en empruntant de l’argent auprès d’échanges. Le marché à terme était en feu et en croissance. C’était un mois avant le bain de sang. Aujourd’hui, l’effet de levier fait surface après quelques mois dans le rouge. Le casino est presque vide. L’argent réel a fait la remontée de l’enfer. Petit à petit, pas à pas.

Cela signifie-t-il que nous sommes préparés à une explosion soudaine dans l’espace ?

Tableau des prix BTC du 08/07/2021 sur Bitstamp

Certaines institutions achètent probablement. Très probablement, nous verrons les avoirs en Bitcoin déclarés au prochain trimestre. Cependant, selon l’analyste de réseau Will Clemente, il existe des preuves que de vraies personnes ordinaires rejoignent constamment le réseau. Et ces nouveaux Bitcoiners rejoignent une armée de croyants qui n’arrêtent jamais d’acheter.

Le coefficient de Gini de Bitcoin devient de plus en plus sain. Selon William Clemente, lorsque les ETF et les niveaux de gris sont filtrés, l’analyse en ligne montre qu'”au fil du temps, les baleines ne font que distribuer leurs pièces”. Selon lui, les entités avec moins de 10 BTC n’arrêtent jamais d’acheter. “Depuis le 19 mai, le commerce de détail a amassé plus que des baleines.” Chaque jour qui passe, la « distribution réseau saine » de Bitcoin s’améliore de plus en plus.