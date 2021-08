Bitcoin à 46K$ (Market Watch) ⋆ Crypto nouveaux médias

Peu de temps après avoir atteint un nouveau sommet de plus de 48 000 $ sur trois mois, le bitcoin s’est rapidement retracé et a perdu plus de 2 000 $ en heures. La plupart des altcoins sont également dans le rouge, à l’exception apparente de Ripple. Le XRP a bondi de 60% en une semaine pour atteindre son propre record à 1,3 $.

Rouge parmi les alts, mais pas XRP

Les pièces alternatives ont profité des derniers jours avec des gains impressionnants. Ethereum a mené la charge en dépassant les 3 300 $. Ainsi, ETH a presque doublé sa valeur depuis le vidage du 20 juillet.

Cependant, la deuxième plus grande crypto a reculé d’environ 3% en une journée et se situe actuellement à un peu plus de 3 200 $.

Cardano a également été parmi les plus performants, avec une augmentation hebdomadaire de 40%. Malgré la légère correction depuis hier, ADA s’élève à 2,1 $ et a en fait dépassé Binance Coin en tant que troisième actif numérique par capitalisation boursière.

Polkadot (-2,5%), Uniswap (-3,5%), Solana (-0,5%), Litecoin (-2%), Chainlink (-3,5%), et MATIC (-5%) ont également retracé en une journée.

En revanche, le XRP a bondi d’environ 9 % sur une échelle de 24 heures. Le jeton natif de Ripple a augmenté de 60% en une semaine et a dépassé 1,3 heure il y a des heures pour son plus haut niveau de prix depuis la mi-mai.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

Plus de fluctuations proviennent des alternatives à faible et moyenne capitalisation. D’un côté, Waves (17%) et THORChain (12%) ont enregistré des gains substantiels, tandis que de l’autre – Qtum (-10%), NEAR Protocol (-9%), Ravencoin (-9%), Telcoin (- 8 %) et The Graph (-8%) sont dans le rouge.

La capitalisation boursière de la crypto a diminué d’environ 60 milliards de dollars en une journée et se situe à un peu moins de 2 000 milliards de dollars.

Le vidage de 2 000 $ de Bitcoin

La crypto-monnaie principale a également volé haut. Comme indiqué hier, il a augmenté de plus de 60% depuis la chute de juillet en dessous de 30 000 $. En fait, les taureaux ont continué à le pousser vers le haut, et BTC a même dépassé les 48 000 $ pour la première fois depuis la mi-mai.

Cependant, cette aventure fut de courte durée. Dans les minutes qui ont suivi, le bitcoin a inversé sa trajectoire et a perdu environ 2 000 $.

Cela s’est produit alors que le sentiment général au sein de la communauté s’était transformé en « cupidité extrême », qui pouvait parfois être un catalyseur pour les corrections à venir.

À l’heure actuelle, le bitcoin s’élève toujours à un peu plus de 46 000 $ et sa domination a encore diminué à 44,2 %, même si la capitalisation boursière est restée bien au-dessus de 850 milliards de dollars.

