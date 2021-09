Bitcoin à 50 000 $, prédictions et célébrations ⋆ Crypto nouveaux médias

Bitcoin est revenu à la barre des 50 000 $ au milieu de l’enthousiasme général et des prévisions plus ou moins optimistes pour son avenir.

Bitcoin à 50 000 $, célébrations

Sur Twitter, les fans de Bitcoin, portant les désormais célèbres yeux laser, célèbrent déjà le retour à 50 000 $.

Parmi eux, bien sûr, Tyler Winklevoss:

50k c’est parti ! – Tyler Winklevoss (@tyler) 2 septembre 2021

En fait, au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin oscille entre 50 007 $ et environ 49 900 $.

Archives Bitcoin a également accueilli la journée :

Bonjour! ☕️#Bitcoin smesh $50K ! J’ai attendu ce moment toute ma vie…https://t.co/eIVoYNczYI – Archive Bitcoin 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) 2 septembre 2021

Les raisons de la hausse

L’augmentation de Bitcoin est due à plusieurs facteurs, à commencer par l’introduction prochaine des astuces BTC sur Twitter. Cela pourrait conduire à une augmentation de l’adoption de Bitcoin, grâce à la diffusion massive du réseau social de Jack Dorsey.

Mais de manière générale, le marché est dans le vert, porté par les excellentes performances d’Ethereum.

Il convient également d’ajouter que l’anticipation de la communauté 7 septembre croît. C’est la date marquée sur le calendrier qui annoncera les débuts du bitcoin comme monnaie légale au Salvador.

Ce sera un test crucial pour prouver la coexistence du bitcoin et du dollar (qui est la monnaie officielle actuelle au Salvador), mais aussi pour voir comment la population réagira à l’introduction et à la propagation du BTC. Pour que Bitcoin pénètre les habitants du pays d’Amérique centrale, jusqu’à 200 guichets automatiques Bitcoin sont déjà en place.

Prévision du prix du Bitcoin

Revenant aux prévisions de prix de Bitcoin, selon les analystes de Milano Finanza, si BTC dépasse 50 500 $, cela pourrait déclencher une nouvelle course haussière capable de pousser le prix au-dessus de 51 300 $, jusqu’à 51 800 $.

À l’inverse, si cela ne se produit pas, il est largement admis que Bitcoin est susceptible de se débattre à nouveau dans la fourchette de 46 à 48 000 $, où il est piégé depuis longtemps.

Pour analyste Alouette Davis, ce n’est qu’une question de temps avant que Bitcoin n’atteigne 100 000 $ et Ethereum 10 000 $.

#ethereum à 10 000 $ et #bitcoin à 100 000 $ sonnent juste, il ne me reste plus qu’à attendre que le marché en fasse une réalité. – Lark Davis (@TheCryptoLark) 2 septembre 2021

Analyse technique

Certaines analyses de graphiques, telles que l’analyse de Glassnode des réserves de BTC de Coinbase, suggèrent que Le prix du Bitcoin est prêt pour une course haussière.

Selon un autre analyste, cependant, il n’y a pas grand-chose à se réjouir. L’indicateur MACD est proche du signal de vente, même l’indicateur RSI est déjà dans la zone de surachat.

Cette prévision suggère que Bitcoin ne franchira pas la barre des 50 500 $ aujourd’hui, ce qui l’obligera à consolider dans la zone de 46 000 à 50 000 $. Sinon, en cas de panne, cela ouvrirait la course vers 55 000 $. Ce sont les niveaux que le bitcoin n’a pas vu depuis mai 2021, lorsque le ralentissement causé par les politiques restrictives de la Chine a été déclenché.

Le prix du #bitcoin a atteint 50 000 $. Pas si confiant cette fois. MACD est proche d’un signal de vente, et le RSI est déjà suracheté. Les 50,5 000 $ ne seront probablement pas dépassés aujourd’hui et la consolidation dans la zone 50-46 000 se poursuivra.

En cas de panne #BTC peut atteindre le niveau de 55 000 $ pic.twitter.com/GsnPgO8Gi0 – Marcellus (@Marcellus8610) 2 septembre 2021

Pendant ce temps, l’indice de peur et d’avidité continue de projeter l’enthousiasme.

Aujourd’hui, l’indicateur de peur et d’avidité pour le bitcoin a gagné trois points par rapport à la lecture d’hier, passant à 74, à quelques points de la barre des 80 indiquant une cupidité extrême.

Il ne reste plus qu’à attendre la clôture de la journée pour tirer des conclusions et comprendre si on peut dire que le niveau des 50 000 dollars, plus psychologique que technique, a été définitivement cassé à la hausse, ou s’il est encore temps d’attendre, vivre une nouvelle phase de consolidation.