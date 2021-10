Bitcoin à 500 000 $ | Place des investisseurs

Jamie Dimon dénigre le bitcoin tout en profitant du bitcoin … le cas du bitcoin à 500 000 $ … un catalyseur de prix potentiel à garder sur votre radar … l’or est-il sur le point de tourner vers le nord ?

Jamie Dimon est le PDG de JPMorgan.

Il est également un maître du marketing.

Plus tôt cette semaine, il a qualifié le bitcoin de « sans valeur ». C’est loin d’être la première fois qu’il claque la crypto-monnaie. Voici un rapide voyage dans le passé avec certains des plus grands succès de Dimon :

2014 : « terrible réserve de valeur »

2015 : « ne survivra pas » « sera arrêté »

2016 : « ne va nulle part »

2017 : « une fraude »

2018 : « vous en foutez vraiment »

2020 : « pas ma tasse de thé »

2021 : « ça ne m’intéresse pas » « l’or des fous » « sans valeur »

La presse s’est jetée sur la dernière attaque « sans valeur » de Dimon.

Je le vois couvert par CNBC, ., CNN, MarketWatch, Fortune, Bloomberg, Yahoo… En gros, tout le monde – sans parler de toutes les têtes parlantes des médias sociaux.

Alors, pourquoi Dimon est-il un génie du marketing ?

Parce que les mêmes articles / segments de discussion qui trompent les remarques désobligeantes de Dimon incluent le fait que JPMorgan permet désormais à ses clients d’acheter et de vendre des bitcoins.

En d’autres termes, Dimon vient d’accumuler des centaines de millions de dollars de publicité gratuite pour les services de cryptographie de JPMorgan… en étant un ours crypto.

Bravo, Monsieur.

*** En même temps que Dimon claque le bitcoin, son prix a augmenté, repoussant vers son plus haut niveau historique

En avril, le bitcoin a culminé à 64 863 $, puis a perdu 53% au cours des trois mois suivants.

Source : StockCharts.com

Depuis lors, la crypto a bondi de 87%, remettant en jeu son record historique.

Au moment où j’écris mercredi matin, Bitcoin est à environ 16% en dessous de son record. Comme vous le savez probablement, ce n’est pas une distance énorme à parcourir pour un actif aussi explosif.

*** Compte tenu de l’élan croissant de la crypto, les experts financiers demandent de plus en plus où le prix du bitcoin finira l’année

Beaucoup suggèrent 100 000 $.

Vous pouvez compter notre expert en crypto, Luke Lango, parmi ce groupe. Mais hier, dans le numéro de Luke de Investissement en hypercroissance, il a inclus une prévision à plus long terme qui m’a pris au dépourvu…

500 000 $.

De Luc :

Beaucoup de gens pensent que Bitcoin va terminer l’année à 100 000 $. Je fais partie de ces gens. Mais l’autre jour, lorsqu’un de mes analystes a dit: « Le Bitcoin va à 100 000 $ », j’ai répondu en plaisantant sarcastiquement, « Arrêtez d’être si baissier !« Parce que bien que notre objectif de prix de fin d’année pour Bitcoin soit de 100 000 $, nous pensons que les prix du Bitcoin vont monter en flèche beaucoup, beaucoup plus haut à long terme. Comme 5X plus élevé. C’est exact. Nous pensons que Bitcoin va atteindre 500 000 $.

Quelle est la justification de cette projection ?

Il s’agit d’une roche jaune que nous avons récemment profilée ici dans le Digest.

*** Le bitcoin a-t-il usurpé l’or comme couverture contre l’inflation ? Au moins temporairement ?

Comme nous l’avons noté dans notre Monday Digest, le prix de l’or a été dans le coma au cours des 14 derniers mois, malgré des chiffres d’inflation discordants.

(C’est en fait en train de grimper aujourd’hui ! Nous y reviendrons bientôt.)

Mais l’or n’est-il pas censé prendre vie dans un environnement inflationniste ?

Oui, c’est censé. Mais beaucoup de choses sont « censées » arriver qui ne se produisent jamais (je vous regarde, inflation « transitoire »).

Pourquoi l’or ne répond-il pas aux chiffres record de l’inflation ?

C’est en avril que notre spécialiste de la macro, Eric Fry, a fourni un indice. D’après une interview qu’Eric a réalisée avec notre PDG, Brian Hunt :

Si vous deviez prendre des précédents et appliquer cela à la situation actuelle, vous auriez un prix de l’or actuel de 4 000 $ l’once, ou du moins quelque chose de beaucoup plus élevé qu’il ne l’est actuellement. Cela ne se produit pas. Ce qui se passe, c’est que le bitcoin augmente… beaucoup… Une fois que cela se sera calmé, vous pourriez voir un retour à un lien plus traditionnel entre la politique monétaire, la politique budgétaire et le prix de l’or… Je pense que l’or a encore une bonne chance de monter beaucoup plus haut au cours des deux prochaines années. Mais si les tendances actuelles se poursuivent et que le bitcoin atteint 100 000 $ ou 200 000 $, vous n’obtiendrez probablement pas de rallye de l’or.

Dans le cadre de l’interview, Brian a ajouté une excellente ligne. Il s’est demandé si l’or surveillait les prix du marché, se demandant « les investisseurs ont-ils rompu avec moi ? » Le bitcoin est-il la plus belle version de moi ? »

Est-ce?

Pourquoi le bitcoin usurpe-t-il l’or en tant que nouvelle couverture contre l’inflation, plus jeune et plus sexy ?

*** Établir la relation entre les rendements, le bitcoin et l’or

Revenons à Luke. Dans son cas pour le bitcoin à 500 000 $, il a inclus le graphique ci-dessous.

Je vais le laisser le décrire :

Les Ligne bleue suit les prix du Bitcoin. Les Ligne mauve suit le rendement du Trésor à 10 ans, qui est largement considéré comme le proxy dynamique du marché pour l’inflation. Et le ligne verte suit le prix de l’or. Source : TradingView Les lignes bleues et violettes sont fortement corrélées les unes aux autres. La ligne verte ne correspond pas non plus. C’est hyper intéressant. Pour nous, cela signifie que le marché a déjà confirmé Bitcoin comme la version numérique de l’or – et, en effet, comme une version supérieure de l’or.

Utilisons-le pour concilier le cas du bitcoin à 500 000 $.

Si le bitcoin se transforme en nouvel or, nous comparons simplement les tailles globales du marché pour arriver à une projection de prix lâche.

Revenons à Luke pour le calcul rapide :

Le marché de l’or est un marché de 11 000 milliards de dollars. Si Bitcoin devient aussi gros, vous parlez d’un marché de 11 000 milliards de dollars sur 21 millions de jetons, ce qui implique un prix par jeton d’environ 500 000 $. Bien sûr, ces calculs au fond de l’enveloppe reposent sur l’énorme hypothèse que Bitcoin est, en effet, la version numérique de l’or.

Mais comme l’illustre le graphique de Luke, il semble de plus en plus que ce soit déjà le cas.

*** Une note haussière rapide sur l’or avant de continuer

Nous avons battu le métal précieux cette semaine. Mais il y a une chose que l’or a pour elle qui pourrait stimuler un rallye. Et nous pourrions assister au début de ce rallye aujourd’hui, car l’or est en hausse de près de 2%.

En bref, le pessimisme a atteint un extrême – et par un indicateur, il est en train de tourner.

Ci-dessous, nous examinons l’indice Gold Miners Bullish Percent Index (BPGDM). Cela mesure dans quelle mesure les mineurs d’or (un proxy pour l’or) pourraient être surachetés ou survendus, sur la base d’une analyse technique.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il vient de rebondir sur la quatrième lecture la plus basse en cinq ans (à l’extrême droite du graphique).

Source : StockCharts.com

Les trois dernières fois, le BPGDM a rebondi à partir de niveaux de survente si profonds que le prix de l’or a explosé, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

La ligne du haut est le BPGDM tandis que la ligne du bas est le prix de l’or.

Source : StockCharts.com

Même si le bitcoin remplace l’or comme couverture contre l’inflation, cela ne signifie pas que l’or ne peut pas monter plus haut à partir d’ici.

Pour l’instant, nous sommes en or long. Son niveau de support à long terme est de 1 700 $. On est au dessus de ça et on grimpe. Alors, laissons le temps à ce tour du BPGDM de se dérouler.

Si un rallye ne se matérialise pas et que nous redescendons vers 1 700 $, nous vous le ferons savoir.

***Retour au bitcoin, gardez un œil sur ce catalyseur potentiel

La communauté crypto attend que la SEC approuve – ou non – un ETF bitcoin. Et nous nous rapprochons.

De Yahoo! La finance:

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis devrait en grande partie approuver un ETF bitcoin qui investit dans des contrats à terme plus tard ce mois-ci. Les candidatures de Proshares, Invesco, Vaneck et Valkyrie sont prêtes à recevoir le feu vert, selon un rapport de Bloomberg. Le marché de la cryptographie attendait depuis longtemps une telle approbation, qui serait à l’origine de la tendance haussière actuelle du bitcoin.

Maintenant, rien ne garantit que l’approbation de la SEC enverra le prix du bitcoin vers le nord. Après tout, de nombreux investisseurs s’attendaient à ce que le lancement officiel du bitcoin par le Salvador en tant que monnaie légale soit un catalyseur de prix positif pour le bitcoin, mais c’est le contraire qui s’est produit.

Cependant, le cas haussier est qu’une approbation de la SEC signalerait que les régulateurs sont disposés à travailler avec des investisseurs cryptographiques, ouvrant ainsi la voie à une adoption plus large.

De Bloomberg :

Tout cela suscite des espoirs dans l’industrie des ETF américains de 6,7 billions de dollars et au-delà, après des années de retards, le plus grand marché du monde pourrait enfin être prêt à se joindre à la fête… Dans un mouvement qui a suscité davantage d’espoir parmi les défenseurs de la cryptographie, le régulateur a demandé à deux émetteurs de retirer leurs dépôts d’ETF Ethereum-futures au cours de l’été américain, mais n’a fait aucune demande de ce genre sur des applications similaires basées sur Bitcoin.

Quoi qu’il en soit, nous sommes sans équivoque long bitcoin. Si l’approbation d’un ETF par la SEC conduisait à une vente massive, nous verrions cela comme une opportunité d’achat.

Avant de conclure, quand pourrions-nous atteindre la barre des 500 000 $ si le bitcoin se joue comme Luke l’anticipe ?

De Luc :

Personne ne sait vraiment. Notre meilleure estimation est d’environ 10 ans – et si c’est le cas, vous parlez d’un actif dont la valeur augmentera de 10 fois en 10 ans. C’est un incroyable revenir.

C’est vraiment le cas.

Nous vous tiendrons au courant de la SEC et de sa décision sur un ETF bitcoin ici dans le Digest.

