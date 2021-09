Bitcoin à 500 000 $ | Place des investisseurs

La bonne perspective pour la crypto aujourd’hui… adoption boule de neige… prévisions de prix importantes… une invitation à un événement spécial en direct ce soir à 19 h HE avec Luke Lango et Charlie Shrem

La semaine dernière, le bitcoin et le marché plus large de la cryptographie ont subi un crash éclair.

Les prix n’ont pas encore rebondi sur des sommets récents, ce qui fait que certains ours crypto prédisent que le prix du bitcoin redescendra en dessous de 40 000 $.

Disons que cela arrive…

Et maintenant quoi?

Est-ce que l’investissement « horloge de jeu » s’épuise, donc si vous achetez maintenant, vous êtes coincé avec des pertes ?

Le bitcoin de moins de 40 000 $ représenterait-il le début du déclin du bitcoin dans l’inutilité ?

En tant qu’investisseurs, nous confondons souvent les prix du marché et la valeur intrinsèque. C’est compréhensible – le prix est dans notre visage tout le temps. C’est sur notre téléphone, chaque fois que nous avons besoin de gratter cette démangeaison.

La valeur intrinsèque est difficile à quantifier et prête à débat. Et c’est même si vous prenez le temps d’essayer de le calculer.

Mais un moyen infaillible de faire de la richesse qui change la vie est de reconnaître quand le prix du marché d’un actif ne représente pas adéquatement sa vraie valeur, puis d’être en position lorsque les masses se réveillent au déséquilibre, faisant monter les prix en flèche.

Alors, est-ce que je connais la valeur intrinsèque du bitcoin et des autres actifs numériques ? Non.

Cependant, c’est un peu comme la vieille citation de Ben Graham, “vous n’avez pas besoin de connaître le poids d’un homme pour savoir qu’il est gros”.

Dans ce cas, je n’ai pas besoin de connaître la valeur intrinsèque exacte du secteur crypto. J’ai juste besoin de savoir que son adoption se développe comme un fou, ce qui suggère que les prix futurs seront considérablement plus élevés.

*** À l’échelle mondiale, les investisseurs de détail, les investisseurs professionnels et le monde des affaires se tournent tous vers la cryptographie, ce qui suggère des gains de prix importants dans les années à venir

Ci-dessous, j’ai créé un visuel brut – veuillez excuser mon manque d’art.

La ligne parabolique bleue représente l’adoption mondiale de la cryptographie.

La ligne volatile verte représente les prix des actifs cryptographiques.

Comme vous le verrez, la ligne de prix verte est omniprésente, bien qu’elle soit vaguement ancrée à la courbe d’adoption globale bleue.

Maintenant, si je regardais ce graphique dans une perspective à court terme, la ligne de prix verte est incroyablement importante. Après tout, en raison de la volatilité, je pouvais facilement acheter « haut » juste avant une vente massive, me laissant assis sur des pertes douloureuses.

Cependant, lorsque l’on regarde ce graphique dans une perspective à long terme, la ligne bleue est ce qui est important.

C’est parce que tant qu’il suit la trajectoire « haut et droit », le prix finira par rattraper son retard.

Cela permet d’illustrer ce qu’il est essentiel de retenir aujourd’hui…

Ce qui compte le plus pour l’investisseur crypto à long terme à ce stade du jeu, c’est l’adoption, pas le prix.

***Alors, où en est le secteur de la cryptographie en ce qui concerne l’adoption ?

Eh bien, regardons juste une poignée de titres récents.

Cette dernière baisse du prix du bitcoin a été provoquée par la mise en service du Salvador avec son utilisation du bitcoin comme monnaie légale.

Mais que cela s’arrange dans un instant – le bitcoin est maintenant de l’argent légal au Salvador.

Et ce ne sera pas le dernier pays à faire ce pas.

En juin, le Paraguay a proposé un projet de loi qui donnerait cours légal au bitcoin. Bien sûr, ils pourraient être battus au poing par l’Ukraine.

Depuis CityAM :

(Président ukrainien) Zelensky – un évangéliste vocal de Bitcoin – a déjà demandé aux ministres de transformer l’Ukraine en une nation crypto-amicale… Le plan, selon le professeur Vyacheslav Evgenyev, est que l’Ukraine donne cours légal au Bitcoin d’ici le début de 2023 et crée un “pays à double monnaie” où Bitcoin siège aux côtés de la fiat hryvnia avant d’être potentiellement introduit en tant que structure financière dominante.

Pendant ce temps, l’Argentine, le Brésil et le Panama ont tous soutenu la décision d’El Salvador, ce qui pourrait conduire à leur propre adoption du bitcoin comme monnaie fiduciaire à un moment donné.

*** Plus près de chez nous, les dollars institutionnels continuent d’affluer dans le secteur de la cryptographie

Hier, nous avons appris que le milliardaire Steve Cohen, propriétaire des Mets de New York, investit dans une nouvelle société de trading de crypto-monnaie.

De Cohen :

Alors que le marché des crypto-monnaies représente désormais une classe d’actifs de 2 000 milliards de dollars, nous n’en sommes encore qu’aux premiers stades de l’adoption institutionnelle.

N’oubliez pas que les milliardaires de hedge funds Paul Tudor Jones et Stanley Druckenmiller ont déjà adopté le secteur de la cryptographie. L’année dernière, Jones a déclaré que ce n’était que la “première manche du bitcoin et qu’il restait encore beaucoup de chemin à parcourir”.

Pendant ce temps, dimanche, CoinTelegraph a fait écho à la conviction de Cohen et Jones sur le début de l’adoption institutionnelle :

Les institutions qui investissent dans Bitcoin ou se lancent dans les monnaies numériques comme mécanisme de paiement en sont encore à leurs balbutiements.

Hier également, la plateforme de trading populaire, Interactive Brokers, a annoncé qu’elle avait lancé l’accès au trading de crypto-monnaie sur sa plateforme.

De leur PDG, Milan Galik :

À mesure que les marchés financiers évoluent, les investisseurs individuels et institutionnels sophistiqués recherchent de plus en plus des allocations aux monnaies numériques comme moyen d’atteindre leurs objectifs financiers.

Et ce n’est pas seulement ici aux États-Unis La semaine dernière, nous avons appris que la Suisse avait donné le feu vert au trading de crypto.

Du Wall Street Journal :

La Suisse a ouvert la voie vendredi à davantage d’échanges de bitcoins et d’autres actifs numériques dans le pays en autorisant une nouvelle bourse numérique. La bourse SIX a déclaré que son nouveau SIX Digital Exchange, ou SDX, permettra aux investisseurs, via des institutions réglementées, de négocier, régler et stocker des jetons numériques via un seul site, soutenu par «les normes suisses de surveillance et de réglementation les plus élevées».

Franchement, l’adoption se fait partout, et ça s’accélère.

*** Bien que les prévisions de prix à plus court terme ne soient pas là où nous devrions nous concentrer, ajoutons-en quelques-uns pour le plaisir

Bloomberg vient de publier son numéro de septembre de Bloomberg Crypto Outlook.

Du rapport :

Nous voyons Ethereum sur la bonne voie vers 5 000 $ et 100 000 $ pour Bitcoin. Les portefeuilles d’une combinaison d’or et d’obligations apparaissent de plus en plus nus sans que Bitcoin et Ethereum ne rejoignent le mélange.

Soit dit en passant, cette prévision de prix est pour la fin de cette année.

Notre (prédiction) décrit un moyen simple, mais logique, pour Bitcoin d’atteindre 100 000 $ en suivant les performances du n ° 2. Ethereum (en hausse d’environ 300 % en 2021 jusqu’au 6 août), ce que nous considérons comme hautement probable, surtout après la réduction de l’approvisionnement de l’an dernier. Les années après la réduction de moitié ont connu la plus grande appréciation, et 4x en 2021 serait assez apprivoisé pour la crypto n°1 contre 55x en 2013 et 15x en 2017.

Pendant ce temps, la célèbre investisseur de fonds, Cathie Wood, met le prix du bitcoin encore plus haut si nous regardons plus loin – en particulier, 500 000 $ en bitcoin en cinq ans.

De Business Insider :

La PDG d’Ark Invest, Cathie Wood, attend bitcoins monter en flèche à 500 000 $ en cinq ans, et la condamnation de son entreprise dans éther s’est considérablement renforcé… Sa prédiction de prix dépend de la question de savoir si les entreprises continuent de diversifier leurs bilans en bitcoin, la plus grande crypto-monnaie en valeur marchande, et si les investisseurs institutionnels commencent à y allouer 5% de leurs fonds. Si cela se produit, “nous pensons que le prix sera dix fois supérieur à ce qu’il est aujourd’hui”, a-t-elle déclaré. “Donc au lieu de 45 000 $, plus de 500 000 $.”

***Résumé, une croissance importante arrive – elle sera volatile, mais elle arrive quand même

