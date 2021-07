Bitcoin à 60 000 $ ou 20 000 $ ? Top Strategist chez Bloomberg Détails Crypto Outlook ⋆ Crypto nouveaux médias

Le stratège en matières premières de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, pèse sur les perspectives de Bitcoin (BTC) et sur la question de savoir si le meilleur crypto est plus susceptible de revoir 60 000 $ que de chuter pour atteindre 20 000 $.

Eric Balchunas, analyste principal des fonds négociés en bourse (ETF) de Bloomberg, partage une section du rapport de McGlone dans laquelle le stratège des matières premières explique comment la consolidation actuelle de BTC au-dessus de 30 000 $ rappelle son modèle de prix en 2019 lorsque la principale crypto-monnaie a lancé un rallye de 250% en une durée de trois mois.

“Le bitcoin est plus susceptible de revenir à une résistance de 60 000 $ contre un support de 20 000 $, si son historique de récupération de conditions trop froides similaires est un guide. Notre graphique représente la crypto de référence semblable à la période de consolidation 2018-2019 d’environ 4 000 $, juste avant le lancement du pic de 2019 à environ 14 000 $. Les ours plus axés sur le trading tactique semblent proliférer lorsque Bitcoin se maintient à environ 30% du seuil en dessous de sa moyenne mobile sur 20 semaines, permettant aux types d’achat et de conservation de s’accumuler.

Source : Mike McGlone/Twitter

McGlone dit que la consolidation de Bitcoin au-dessus de 30 000 $ suggère que BTC prépare le terrain pour une tendance haussière soutenue au lieu de déclencher une autre série de ventes massives.

« Douleur Bitcoin à court terme typique pour un gain potentiel à plus long terme :

Sonder 30 000 $ est plus une question de maturation de soutien dans une tendance à la hausse des prix à plus long terme qu’un signal que Bitcoin est destiné à des jours sombres. La répression chinoise [confirms] La valeur révolutionnaire du Bitcoin.

Source : Mike McGlone/Twitter

En regardant la position dure de la Chine sur le commerce et l’exploitation minière de Bitcoin, McGlone dit que sa répression contre BTC et d’autres actifs cryptographiques pourrait être un signal que le pays a atteint un plafond dans son essor économique.

“Le rejet par la Chine des crypto-actifs logiciels open source peut marquer un plateau dans l’ascension économique du pays, pensons-nous, tout en vantant la valeur du dollar américain et du Bitcoin.”

McGlone suggère qu’en ce qui concerne la numérisation de l’argent, le dollar américain est en avance sur la courbe, car il souligne que les meilleures pièces stables telles que Tether (USDT), Binance USD (BUSD) et USD Coin (USDC) ont des réserves libellées en dollars .

Source : Mike McGlone/Twitter

