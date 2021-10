Bitcoin a atteint 48 000 $: AXS monte en flèche de 50% vers le nouvel ATH (surveillance du marché)

in

Après une nouvelle flambée des prix au cours des dernières 24 heures, le bitcoin s’est approché et a même brièvement dépassé 48 000 $. Les pièces alternatives sont également bien dans le vert, l’ETH clôturant à 3 300 $. Cependant, AXS est à nouveau le gagnant le plus important, avec une augmentation de 50% vers un nouvel ATH.

Bitcoin exploité $48K

Beaucoup de choses peuvent changer dans l’espace des crypto-monnaies en quelques jours seulement. Le 29 septembre, le bitcoin a connu sa troisième baisse consécutive en dessous de 41 000 $.

Cependant, les taureaux ont intercepté le mouvement et poussé l’actif vers le nord. En quelques heures seulement, BTC avait déjà ajouté environ 2 000 $ de valeur. Ce n’était pas tout, cependant. Des nouvelles prometteuses en provenance des États-Unis sont apparues lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que le pays n’avait pas l’intention d’interdire les actifs numériques.

Bitcoin a grimpé à environ 47 000 $ presque immédiatement, et il a continué à grimper dans les heures suivantes. Il a atteint un pic intrajournalier de 48 500 $, qui est devenu le prix le plus élevé depuis le 19 septembre.

Bien qu’elle soit redescendue en dessous de 48 000 $ à partir de maintenant, sa capitalisation boursière est passée à 900 milliards de dollars.

Les alts voient à nouveau le vert ; AXS Nouveau ATH

Les pièces alternatives ont également beaucoup souffert jusqu’à mercredi, mais à l’instar de leur leader, elles ont plutôt bien rebondi. Ethereum était tombé à 2 900 $. Maintenant, cependant, l’ETH se négocie environ 400 $ de plus après une autre augmentation de 9% au cours des dernières 24 heures.

Cardano (5 %), Binance Coin (5,5 %), Ripple (6,5 %), Dogecoin (7 %), Terra (2 %), Avalanche (5 %) et Uniswap (5 %) sont bien dans le vert du alts à plus grande capitalisation. Cependant, Solana et Polkadot ont tous surperformé avec des gains substantiels à deux chiffres.

Axie Infinity a, une fois de plus, le plus progressé parmi les 100 meilleures pièces. Une autre augmentation de 50 % a porté AXS à 120 $, ce qui est un nouveau record historique.

Revain (25 %), Ren (21 %), ICON (21 %), THETA (20 %), Elrond (20 %), Flow (17 %), Celsius (17 %), Filecoin (17 %), OKB ( 16%), et bien d’autres suivent.

La capitalisation boursière de la crypto-monnaie a augmenté d’environ 200 milliards de dollars depuis le récent creux et s’élève actuellement à 2,1 billions de dollars.

