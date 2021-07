Bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis mai avec la récente flambée des prix

in

Après que Bitcoin ait passé une grande partie de la journée dans une tendance négative hier, les crypto-monnaies ont connu une poussée tardive vendredi. C’est ainsi que le bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis la mi-mai. Bitcoin se négocie actuellement au-dessus de 41 400 $ au moment de la rédaction de cet article. En croissance de 6,5% par rapport à hier, et de plus de 15% la semaine dernière. Ceci est signalé par notre outil interne de cryptographie en ligne.

Le sentiment haussier est revenu après une forte baisse en mai. Et, deux mois de consolidation au-dessus du niveau de support de 30 000 $.

Pendant ce temps, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a assuré aux marchés cette semaine que la banque centrale américaine envisageait quand commencer à liquider son programme d’achat d’obligations de 120 milliards de dollars chaque mois. Mais les analystes de Wall Street se demandent déjà ce qui va suivre.

Selon Bank of America, la Fed pourrait ne pas être en mesure d’augmenter les taux d’intérêt près des niveaux historiquement normaux à court terme. Cela implique que la politique monétaire pourrait rester flexible pendant des années. Même après que la Fed a cessé activement d’imprimer de l’argent pour payer les achats d’obligations du Trésor américain et d’obligations hypothécaires.

Croissance haussière pour le reste du marché en dehors du Bitcoin

La dynamique peut être haussière pour Bitcoin, car de nombreux investisseurs considèrent la crypto-monnaie comme une couverture contre l’inflation et la dépréciation du dollar qui pourraient provenir de politiques monétaires faciles. D’un autre côté, le sentiment haussier n’a pas seulement favorisé Bitcoin, car le reste du marché a connu des améliorations significatives.

Ethereum, Binance coin, XPR, Cardano, Dogecoin entre autres, ont connu des mouvements croissants au cours des dernières 24 heures. Croissance haussière entre 2% et 5% pour ceux mentionnés. Comme décrit par crypto en ligne.

Le PDG de MicroStrategy compare le prêt pour acheter du Bitcoin à un investissement précoce dans Facebook

Le PDG de la société de logiciels d’entreprise MicroStrategy, qui a plus de 105 000 bitcoins dans ses réserves. Il a déclaré vendredi à CNBC qu’emprunter de l’argent maintenant pour acheter plus de bitcoins était comme investir dans l’une des sociétés technologiques dominantes au début.

« Si vous empruntez des milliards de dollars à 1% d’intérêt et que vous les investissez dans le prochain réseau numérique Big Tech que vous pensiez être le dominant sur Amazon, Google ou Facebook, pourquoi ne le feriez-vous pas ? » Michael Saylor de MicroStrategy a déclaré, selon CNBC. “Je veux dire, si je pouvais emprunter un milliard de dollars et acheter Facebook il y a dix ans pour 1% d’intérêt, je pense que j’aurais plutôt bien réussi.”

Saylor a noté que son entreprise a une dette de 2,2 milliards de dollars et paie environ 1,5% d’intérêts sur cette dette. Depuis août dernier, sa société finance ses achats de quantités massives de Bitcoin. Utilisant les flux de trésorerie de l’entreprise, l’émission d’actions, la dette convertible, la dette garantie de premier rang et un record de 1 milliard de dollars.

Les grandes entreprises de capital-risque contournent les petits investisseurs en crypto, selon Henri Arslanian

Alors que les crypto-monnaies prennent le contrôle de la finance traditionnelle, des investisseurs auparavant prudents du monde entier. Ils repensent leur position selon laquelle les crypto-monnaies sont un mauvais investissement. Ce changement d’avis entraîne une valorisation boursière plus élevée des sociétés de cryptographie en raison de l’augmentation du financement des investisseurs.

Citant cette tendance, Henri Arslanian, leader de la crypto-monnaie de PwC, a affirmé que les plus grands acteurs du capital-risque, du capital-investissement et des fonds de pension dépassent les petites entreprises et les family offices pour s’engager dans les dernières innovations autour des crypto-monnaies.

Alors que l’écosystème de la crypto-monnaie continue de redéfinir l’avenir de la classe d’actifs, Arslanian a noté que le volume des fusions et acquisitions de crypto-monnaie a récemment doublé. Il a souligné comment cette année, les sociétés de cryptographie ont pu lever 3 milliards de dollars de fusions et acquisitions en 2020 en seulement trois mois.

Intéressant pour être bien informé

L’application d’investissement populaire eToro a annoncé qu’elle incluait le jeton Shiba Inu (SHIB) dans sa plateforme de trading. Bien que l’actualité ne semble pas avoir favorisé la crypto-monnaie, dont le prix reste sur une tendance baissière, des projets de finance décentralisée (DeFi) travaillent à se lancer sur Cardano une fois que la blockchain aura déployé sa fonctionnalité de contrat intelligent de la nouvelle loi sur les infrastructures aux États-Unis. cherche à intensifier l’application des taxes sur les crypto-monnaies. En plus d’accroître la vigilance du secteur, Avalanche lance un pont mis à jour, préparant les DApps à une adoption généralisée. Avalanche (AVAX) remplace son pont Avalanche-Ethereum, ou AEB, vieux de plusieurs mois, par le bien nommé Avalanche Bridge, ou AB. Selon un message Medium de la société.

