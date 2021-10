Bitcoin a atteint son record hier et est un peu en baisse, mais Ethereum atteint son prix le plus élevé aujourd’hui

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Bien que Bitcoin ait légèrement baissé, Ethereum a réussi aujourd’hui à atteindre son plus haut niveau historique. De son côté, Solana (SOL) vole.

Les bons jours continuent pour l’écosystème crypto. Un nouvel ETF Bitcoin a été annoncé aujourd’hui et commencera à être négocié demain sur le Nasdaq. Cependant, cette information n’a pas amené la principale crypto-monnaie à dépasser son prix maximum historique, atteint hier à midi, alors qu’elle avait un prix de 66 878,47 $ US.

Aujourd’hui, le Bitcoin (BTC) a plutôt baissé un peu, ce qui est généralement naturel dans un marché nerveux. Quand il est 11h20, heure de New York, le prix du BTC est de 64 740 USD, soit 1,77 % de moins qu’hier à la même heure, mais 13,75 % de plus qu’il y a une semaine. Le volume des transactions a été très élevé au cours des dernières 24 heures : 48 milliards de dollars US en BTC ont été échangés, soit 30% de plus que la moyenne quotidienne du mois.

Regardons ce graphique de CriptoMercados, où vous pouvez voir les hauts et les bas du dernier jour :

Graphique CryptoMarkets

Mais les autres crypto-monnaies ont réagi très différemment, certaines à la hausse et d’autres à la baisse, ce qui donne à de nombreux investisseurs un sentiment de désorientation. Mais il y a eu des mouvements à la hausse très intéressants, comme l’augmentation du prix des Ethereum (ETH), qui a atteint son prix maximum de 4 366,09 $ USD à 8h30 aujourd’hui, qui surpasse son précédent record. Maintenant, avec un prix de 4 250 $ US, il a augmenté de 6,82% par rapport à hier à la même heure.

Une autre devise en hausse est la Solana (SOL), celle avec le pourcentage d’augmentation le plus élevé dans le top dix, qui a augmenté de 17,65% au cours des dernières 24 heures. Dans son cas, l’une des raisons est liée à l’impulsion que lui ont donnée les propos de l’analyste crypto-monnaie Michaël van de Popp, qui a exprimé que, à son avis, ceci et Ether étaient les monnaies avec le plus grand potentiel de hausse.

A noter également Polkadot (DOT), qui a augmenté de 4,93 % et Cardano (ADA) qui a progressé de 4,16 %, mais est encore loin de son prix maximum, qui a atteint en septembre lorsqu’il a dépassé les 3 $ US.

Que faire quand le marché est comme ça ? : Gardez votre calme, restez informé, ne vous laissez pas emporter par la spéculation, faites confiance à votre propre jugement en tant qu’investisseur et revoyez également ce que disent les connaisseurs.

