Bitcoin a atteint un autre sommet historique au-dessus de 68 000 $

Première crypto-monnaie du marché, Bitcoin a atteint un autre record absolu au-dessus de 68 000 $ pour la première fois en quelques heures. Bitcoin est largement perçu par de nombreux investisseurs comme une réserve de valeur comme l’or, faisant des crypto-monnaies une valeur refuge alors que les inquiétudes concernant l’inflation augmentent.

Le jalon arrive à une date historique pour Bitcoin. Eh bien, les analystes soulignent que la capitalisation boursière de Bitcoin a dépassé le million de dollars pour la première fois le 8 novembre 2010.

En fait, l’analyste PlanB a émis l’hypothèse que ce cycle haussier pourrait voir Bitcoin atteindre un prix de 288 000 $ l’année prochaine. Avec l’analyste déclarant que les marchés auront besoin de voir « de vrais feux d’artifice en 2022 » pour que la projection se réalise.

Comme vous le savez, le modèle S2F prédit une moyenne de 100 000 $ pour cette période de réduction de moitié (et sur la base du modèle au sol, nous atteignons 100 000 $ cette année). Mais le modèle S2FX prédit une moyenne de 288K$ ce cycle (nous avons besoin de vrais feux d’artifice en 2022 pour cela). Voyons où nous mènera cette 2e étape du marché haussier🚀 pic.twitter.com/ttiNT5yMKe – PlanB (@ 100trillionUSD) 8 novembre 2021

Actuellement, le prix du Bitcoin est de 66 836 USD, enregistrant une variation croissante de 1,24% au cours des dernières 24 heures. Comme décrit par notre outil crypto en ligne interne.

Kraken prédit que Bitcoin atteindra 96 ​​000 $

Dans un récent rapport de Kraken, intitulé « October 2021 Market Recap and Outlook », la principale bourse américaine a déclaré que Bitcoin devrait atteindre environ 96 000 $. Si ce trimestre copie la dernière tendance haussière.

Le rapport a également noté que, historiquement, novembre a tendance à être le plus volatil, tout en offrant les rendements mensuels les plus élevés. Les commentaires de ce rapport viennent au milieu de plusieurs prévisions de prix pour la principale crypto-monnaie. Surtout à cause des nouvelles récentes que nous avons décrites ci-dessus, Bitcoin a atteint un nouveau record.

Une accumulation record de baleines a motivé la dernière course Bitcoin Bull

Les investisseurs dans Bitcoin sont toujours à l’affût de nouvelles hausses des prix du BTC. Depuis que la partie de l’offre de BTC qui est restée en sommeil au cours des trois derniers mois a atteint un niveau record de 85%.

Le fournisseur d’analyses en chaîne Glassnode a identifié le jalon dans son rapport « The Week Onchain » du 8 novembre, concluant: « Les investisseurs ne dépensent tout simplement pas leurs pièces ».

Les adresses qui n’ont pas déplacé leur BTC depuis 12 mois, appelées « détenteurs à long terme » (LTH), font partie des pièces accumulant le plus activement. Ces adresses ne déplacent que 6 500 BTC par jour.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a révélé qu’il possédait des crypto-monnaies

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a révélé qu’il possédait des crypto-monnaies, mais a déclaré que l’investissement était d’un « point de vue personnel » et n’indiquait pas qu’Apple avait des ambitions en matière de crypto.

Les commentaires sont venus lors de la conférence du New York Times DealBook lundi matin, dans une interview enregistrée avec Andrew Ross Sorkin.

Lorsqu’on lui a demandé s’il possédait personnellement du Bitcoin ou de l’Ether, Cook a répondu : « Je le fais. Je pense qu’il est raisonnable de l’avoir dans le cadre d’un portefeuille diversifié.

Cependant, il a poursuivi: « Je n’investirais pas dans les crypto-monnaies, non pas parce que je n’investirais pas mon propre argent, mais parce que je ne pense pas que les gens achètent des actions Apple pour s’exposer aux crypto-monnaies. » Cook a poursuivi en disant qu’Apple n’avait pas l’intention dans l’immédiat d’accepter les paiements cryptographiques.

