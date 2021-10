Bitcoin a atteint un nouveau record historique après l’approbation du premier ETF : BTC à 67K !

Après l’annonce du premier ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) hier, le prix de la principale crypto-monnaie a presque immédiatement enregistré une augmentation de son prix de près de 6% au cours de la journée d’hier. Cependant, aujourd’hui, BTC a atteint un nouveau record historique. Après six mois d’attente ardue, Bitcoin a recommencé.

En ce sens, Bitcoin a franchi le sommet des 64 900 $ établi en avril. Et sans surprise, sur les réseaux sociaux, les noms les plus connus du monde Bitcoin sont en fête. Mais le meilleur n’est probablement pas encore terminé. En tant qu’experts et analystes, ils maintiennent des attentes selon lesquelles des niveaux encore plus élevés seront atteints dans les semaines et les mois à venir.

Actuellement la crypto-monnaie leader du marché, elle est cotée à 66 623 USD selon celles indiquées par notre outil de crypto en ligne. Enregistrant ainsi une variation croissante de 5,01 % au cours des dernières 24 heures.

Le nouveau record est intervenu au milieu du premier ETF très attendu lié au Bitcoin qui a commencé à être négocié à la Bourse de New York mardi avec un ticker BITO.

BITO a clôturé mardi à 41,94 $, soit 4,85% de plus que son prix initial de 40 $. Alors qu’il a enregistré un volume de transactions de 1 milliard de dollars le premier jour de négociation. Générant environ 570 millions de dollars d’actifs à ses débuts.

Bitcoin Futures ETF fait ses débuts avec le volume «naturel» le plus élevé le premier jour

Le fonds négocié en bourse Bitcoin Strategy (BITO) de ProShares a affiché le volume « naturel » le plus élevé au premier jour pour un ETF. Atteignant un peu plus de 1 milliard de dollars à la fin de la journée d’ouverture.

Il est deuxième au classement général, juste derrière le Blackrock US Carbon Transition Readiness ETF, qui a affiché un volume de 1,16 milliard de dollars à ses débuts en avril.

L’ETF à terme Bitcoin de ProShare a été lancé à la Bourse de New York (NYSE) le 19 octobre avec un prix d’ouverture de 40,88 $. Selon les données compilées, BITO a clôturé la journée à 41,94 USD avec un total de 24 313 millions d’actions qui ont changé de mains. Ce qui équivaut à un volume au premier jour d’un peu plus de 1 milliard de dollars.

$ BITO à peu près à 1 milliard de dollars en volume total aujourd’hui (993 millions de dollars actuels mais les échanges continuent de s’accumuler). De loin le premier jour le plus important de tous les ETF en termes de volume « naturel ». Il a également négocié plus de 99,5% de tous les ETF (y compris certains gros comme $ DIA, $ ARKK, $ SLV). Cela a défié nos attentes .. pic.twitter.com/rWIPSAJboT – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 19 octobre 2021

Dans les commentaires sur les performances de la journée d’ouverture de BITO, Eric Balchunas, analyste principal des ETF de Bloomberg, a tweeté que l’ETF ProShares était sans doute le plus important en termes d' »intérêt populaire » et d' »organique ».

BITO pourrait causer des problèmes aux futurs ETF BTC

Comme indiqué précédemment, après près d’une décennie de rencontres et d’anticipation, un ETF Bitcoin indexé a commencé à être négocié à la Bourse de New York (NYSE) pour la première fois.

Et malgré son succès, Eric Balchunas a prédit que le succès de BITO pourrait causer des problèmes aux futurs ETF BTC. Cela pourrait rendre leur réussite beaucoup plus difficile si trop de temps s’écoule entre ce lancement et le suivant. « Le temps presse. » L’analyste a noté, ajoutant que si un ETF est couronné « le seul » et a également des liquidités, il serait pratiquement impossible de le détrôner.

Bien qu’un autre ETF soit lancé cette semaine. L’ETF Valkyrie, dont Balchunas avait précédemment déclaré qu’il serait lancé le même jour que BITO, pourrait apparaître sur le NYSE dans les prochains jours. Donner à l’ETF ProShares sa compétence indispensable.

L’intrigue se corse. Valkyrie se donne du mal ici pour lancer $ BTF mardi avec $ BITO. Encore besoin de voir un post-efficace mais tous les autres canards semblent être dans une rangée. https://t.co/47U9unrg5y – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 18 octobre 2021

Le nouvel ETF Bitcoin Futures de VanEck pourrait être lancé lundi

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a probablement approuvé la stratégie Bitcoin du fonds négocié en bourse (ETF) du gestionnaire d’actifs VanEck. Et, les opérations devraient commencer lundi.

Dans un dossier déposé auprès de la SEC mercredi, VanEck a déclaré que l’offre publique de son ETF Bitcoin Strategy, qui offre une exposition au Bitcoin (BTC) par le biais de contrats à terme, commencerait « dès que possible » après la date de validité de la présentation, Samedi. Cela suggère que la société pourrait inscrire ses actions en bourse dès lundi.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport