Bitcoin a cessé d’être un investissement pour moi.

C’est devenu plus un mode de vie. J’aimais mon travail, maintenant je ne travaille que pour pouvoir DCA en Bitcoin. Je ne me suis jamais soucié de combien je perdais en termes fiduciaires. Le dernier dépotoir d’El Salvador n’était rien pour moi, c’était comme le crash de mars. Bitcoin m’a entraîné dans le terrier du lapin de l’origine de l’argent, de l’économie, de la politique, de la théorie des jeux. J’ai commencé à remettre en question tout ce qui concernait l’argent dans la vie. Tout récemment, lorsque les États-Unis ont retiré leurs troupes d’Afghanistan, la seule chose qui a attiré mon attention est la façon dont ils ont laissé derrière eux [billions (with a B) worth of military equipment](https://twitter.com/RepRussFulcher/status/1433447250307518470?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1433447250307518470%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Eurs3.www2_refmechaniy% %2Fweapons%2Fa37514537%2Fus-didnt-leave-taliban-83-billion-arsenal-high-tech-weapons%2F), comme si de rien n’était. Ils ne feraient jamais une telle chose s’ils ne possédaient pas le pouvoir d’imprimer de l’argent.

​

Des moments intéressants pour être en vie. Je suis reconnaissant d’avoir été pris d’orange.

