Bitcoin a chuté de 20% en une journée, quelqu’un obtient plus de 2 000% de retour sur investissement

Le marché des crypto-monnaies a récemment été aux prises avec un dangereux ouragan. En effet, Bitcoin (BTC) a ouvert le 4 décembre au prix de 53 611 $, mais s’est effondré jusqu’à 42 038 $, soit une baisse de plus de 20 %.

En d’autres termes, si vous achetez une position Bitcoin au prix de 53 611 $, vos actifs pourraient être réduits en une journée, de 20 %.

Bitcoin plante, mais quelqu’un obtient un retour sur investissement de plus de 2 000 %

Cependant, il y a encore des gens sur le marché qui ont profité de cette baisse, pour obtenir un ROI de plus de 2000%.

En fait, si vous voulez connaître la réponse, vous devez comprendre l’une des méthodes d’investissement les plus populaires aujourd’hui : 100x à effet de levier pour négocier des crypto-monnaies.

Quelle est la différence entre ceci et le spot ?

Fondamentalement, le lieu traditionnel ne peut qu’acheter et attendre l’augmentation pour faire un profit. Avec des contrats à terme à effet de levier 100 fois supérieurs, vous pouvez acheter plus haut (aller long) ou acheter plus bas (aller court), ce qui signifie que vous pouvez profiter que le marché monte ou baisse. De plus, vous disposez d’un effet de levier 100x pour augmenter vos revenus.

Comment fonctionne l’effet de levier 100 fois ?

Avec un effet de levier de 100X appliqué, les traders peuvent investir 1 BTC pour ouvrir une position d’une valeur de 100 BTC en prenant une position longue (prédisant que le prix du BTC augmentera) ou courte (prévoyant que le prix du BTC baissera).

En fait, si nous utilisons 1 BTC pour ouvrir un contrat perpétuel court au prix de 53 600 $ et le fermer lorsque Bitcoin se négocie à 42 000 $, notre profit sera (53 600 $ – 42 000 $) * 100 BTC / 42 000 $ ≈ 27,6 BTC, ce qui fait un ROI de 2,760%.

Avertissement sur les risques : les investissements dans le Bitcoin et les crypto-monnaies en général comportent des risques. De CryptoTrend, nous vous recommandons de faire une recherche approfondie avant d’investir dans des actifs volatils.

