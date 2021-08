Bitcoin a chuté de 6% après deux semaines vertes (surveillance du marché) Crypto new media

Après avoir atteint un nouveau sommet sur 11 semaines au-dessus de 42 600 $, le bitcoin s’est légèrement refroidi en revenant à environ 40 000 $. La plupart des altcoins se sont également calmés depuis le week-end, avec l’ETH à 2 600 $ et le BNB à moins de 340 $.

Bitcoin glisse de 6% depuis le sommet du week-end

La crypto-monnaie principale a démarré au cours du week-end après la brève chute à 38 300 $ vendredi. Lorsque samedi est entré, cependant, il a tracé une bougie impressionnante dans laquelle il a ajouté environ 4 000 $ de valeur à 42 400 $.

Malgré un recul de plusieurs centaines de dollars en quelques heures peu de temps après, les taureaux ont continué à le pousser vers le nord et le BTC a dépassé les 42 600 $. C’est devenu son prix le plus élevé depuis le krach boursier de la mi-mai.

Cependant, l’actif n’a pas continué à augmenter et est tombé à 39 200 $ plus tôt dans la journée. Bien qu’il ait rebondi depuis lors, le bitcoin se négocie toujours en dessous de 40 000 $ et est toujours en baisse d’environ 6% depuis le sommet le plus récent.

Néanmoins, BTC a augmenté de plus de 10 000 $ au cours des deux dernières semaines, et les données en chaîne suggèrent que ses mesures à long terme sont toujours haussières. De plus, le créateur du modèle populaire Stock-to-Flow a affirmé que la crypto-monnaie avait fonctionné « comme sur des roulettes » après la baisse de moins de 30 000 $.

BTCUSD. Source : TradingView

Altcoins Voir Rouge

Les pièces alternatives ont également profité des derniers jours pour enregistrer leurs propres records de plusieurs semaines. Ethereum a atteint 2 700 $ mais a diminué d’environ 100 $ depuis lors et se situe actuellement autour de 2 600 $.

Binance Coin, qui a bondi à près de 350 $, est en baisse de plus de 2% sur une échelle de 24 heures à 335 $. Cardano (-2,3%), Ripple (-2%), Dogecoin (-3%), Bitcoin Cash (-1,3%), Chainlink (-2,5%) et Litecoin (-3%) ont également perdu de la valeur dans un journée.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

Outre Bitcoin Gold (10 %) et Luna (9 %), la plupart des autres pièces alternatives à faible et moyenne capitalisation sont également en rouge. Siacoin mène la tendance négative avec une baisse de 14% à 0,016 $.

IOTA (-9%), Decred (-8%), OKB (-7%), Basic Attention Token (-7%), ICON (-7%), et AMP (-6%) sont les suivants.

La capitalisation boursière cumulée de tous les actifs de crypto-monnaie a diminué d’environ 50 milliards de dollars par jour, mais elle dépasse toujours 1,6 billion de dollars.

