Principale crypto-monnaie du marché, Bitcoin a clôturé le mois de juillet au-dessus de 41 000 USD dans une bougie « engloutissante haussière » qui inverse radicalement la tendance à la baisse qu’elle affichait depuis la mi-mai. Aujourd’hui, nous allons faire un tour avec les temps forts de cette semaine.

Après que Bitcoin ait clôturé le mois de juillet au-dessus de 41K, PlanB, le créateur de la famille de modèles de cours stock-flux Bitcoin, a décrit cette clôture comme une reprise “comme sur des roulettes”.

Par le biais de son compte Twitter, il a exprimé:

“Le prix du bitcoin clôturant en juillet à 41 490 $… a rebondi sur les plus bas, comme sur des roulettes.”

Le stock-to-flow, bien qu’il appelle actuellement à un prix Bitcoin proche de 100 000 dollars, est toujours valable. Et PlanB donne au moins une clôture d’août à 47 000 $.

Saylor: Forever Bitcoin

Il convient de noter que l’augmentation est intervenue après les déclarations de Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, la société avec le plus de BTC accumulés dans ses coffres, qui a déclaré hier à CNBC son intention de les posséder “pour toujours”.

Imaginez avoir Bitcoin pendant 100 ans ou plus.

Microstrategy a accumulé 1,4 milliard de dollars de revenus Bitcoin sur papier, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils soient vendus de si tôt. Le PDG Michael Saylor a déclaré à @emilychangtv que la société espère la posséder “pour toujours”.

Outre Bitcoin, la montée en puissance aujourd’hui d’Ethereum (ETH) est intéressante, avec une hausse de 3,67%. De même, Binance Coin (BNB), à 1,08%, une augmentation très frappante puisque l’échange qui l’a créé se trouve dans de graves problèmes de réglementation à travers le monde. Pendant ce temps, Bitcoin se négocie à 40 900 $ au moment de la rédaction de cet article. Selon les enregistrements de notre outil interne de cryptographie en ligne.

Michael Saylor s’engage à acquérir et à détenir BTC

Au cours de cette semaine, on savait également que Michael Saylor a publiquement souligné le potentiel de la principale crypto-monnaie, Bitcoin et son importance dans l’avenir de la finance. Le PDG de MicroStrategy, la référence incontestée des investissements en crypto-monnaie, a particulièrement approfondi ses réflexions sur le BTC en tant que réserve de valeur. Il a également révélé qu’il possédait plus de 105 000 Bitcoins d’une valeur d’environ 4 milliards de dollars. Et qu’ils continueront d’acheter dans les prochains mois.

Cela a été dit dans un webinaire dans lequel il a présenté les résultats enregistrés par MicroStrategy pour le deuxième trimestre de cette année. Il a notamment indiqué qu’il était très satisfait des résultats obtenus. Grâce à sa stratégie d’investissement dans Bitcoin. L’entrepreneur a prêché son succès sur le marché émergent et a encouragé d’autres entreprises à suivre ses traces. En février, en outre, il a ouvertement publié la stratégie commerciale de son entreprise, axée sur le BTC, ce qui a conduit d’autres entreprises à s’impliquer sur le marché et fait monter en flèche le prix du BTC.

Ethereum Trading Growth a surperformé Bitcoin

Pendant ce temps, un nouveau rapport publié par l’équipe de Coinbase a révélé que l’intérêt commercial pour Ethereum a considérablement augmenté au cours du premier semestre de cette année. Dépassant largement ce qui a été vu avec Bitcoin au cours de la même période.

Cela a été révélé par Coinbase dans son nouveau rapport semestriel. Ce qui laisse penser que la croissance des opérations de trading de Bitcoin est inférieure à celle d’Ethereum. Il est indiqué que le volume des opérations avec Ethereum a augmenté de plus de 1 400 % au cours des six derniers mois. Totalisant environ 1 400 000 millions de dollars américains vendus via sa plate-forme commerciale. Pendant ce temps, dans le cas de Bitcoin, il a augmenté de 489%, capitalisant un total de 2 100 000 millions de dollars US.

GoldenTree Asset Management investit dans Bitcoin

La société de gestion d’actifs new-yorkaise GoldenTree aurait ajouté Bitcoin à son bilan, bien que le montant de cet investissement présumé soit inconnu.

Selon un article publié vendredi par le média financier The Street, la société responsable d’environ 45 milliards de dollars d’actifs a acheté une certaine quantité de Bitcoin (BTC), mais s’est apparemment éloignée d’investir dans d’autres crypto-monnaies. Citant deux sources connaissant le sujet, le message a rapporté que l’achat de BTC est intervenu après des discussions entre dirigeants sur l’embauche de personnel familiarisé avec les investissements en crypto-monnaie.

Changpeng Zhao se dit prêt à démissionner

Au cours de cette semaine, on savait également que le PDG de Binance, Changpeng Zhao, avait déclaré qu’il était prêt à démissionner de son poste si nécessaire, s’il trouve quelqu’un qui le fait aussi bien que lui.

L’entreprise a fait l’objet d’une surveillance réglementaire intense. La raison en est que les autorités du monde entier cherchent à réprimer le secteur en pleine croissance des crypto-monnaies. Par conséquent, Binance vise à établir un certain nombre de sièges régionaux dans le monde et cherchera des licences partout où elles seront disponibles, a déclaré Zhao.

