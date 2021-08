Bitcoin a de nouveau atteint 46 000 $ dans un marché qui se retourne vers la hausse !

in

Le marché de la cryptographie a connu beaucoup de mouvement récemment. Après une baisse importante, le bitcoin est tombé en dessous de 30 000 $, mais a commencé à montrer des signes de tendance haussière. Selon certaines données analysées par des spécialistes, après que le bitcoin ait atteint 29 000 $ le 21 juillet, il a également connu une augmentation continue pendant 10 jours ouvrables, ayant des oscillations entre 37 000 $ et 40 000 $ puis rebondissant.

Pour certains, après le krach d’il y a quelques semaines, c’était la fin du bitcoin et de l’ère des crypto-monnaies, mais il semble que le boom du marché se soit à nouveau enflammé. Mais même si les crypto-monnaies sont à la hausse, l’inquiétude d’une éventuelle chute prochaine qui conduira le marché et les crypto-monnaies telles que le bitcoin à connaître de nouveaux plus bas ne peut être écartée.

Lire la suite