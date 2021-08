Principale crypto-monnaie du marché, le Bitcoin a de nouveau dépassé les 46 000 $. En vedette de cette manière, un autre sommet classique le 13 août, lorsqu’une journée de pertes est devenue brusquement positive.

Les gains de 5,5% de vendredi ont effacé toute la tendance baissière de la veille. Prouvant une fois de plus la pérennité de la dynamique haussière à des niveaux de prix supérieurs à 40 000 $.

Le dernier élan haussier de Bitcoin a coïncidé avec de nouveaux bruits en provenance des États-Unis, où un nombre croissant de sénateurs s’opposent au langage des crypto-monnaies dans le projet de loi sur les infrastructures récemment adopté.

Les législateurs demandent que le projet de loi, initialement inchangé, soit amélioré en ce qui concerne les crypto-monnaies afin de ne pas nuire au secteur.

De même, les nouveaux investisseurs sont restés prudents puisqu’ils ont testé la volatilité du marché des crypto-monnaies lorsque la vente massive de mai a vu les prix du Bitcoin chuter de 50 %, passant de 56 700 $ à environ 30 000 $ en un peu plus d’une semaine.

Pendant ce temps, la plus grande crypto-monnaie au monde en valeur marchande, Bitcoin enregistre une hausse de 4,16 % au cours des dernières 24 heures. Se négocie actuellement à 46 500 $. Ceci est signalé par notre outil interne, crypto online.

Le Canada a été l’un des pays pionniers dans l’approbation des fonds négociés en bourse de crypto-monnaie. Cependant, un récent sondage a indiqué que malgré les directives clémentes pour les investisseurs, les gens n’étaient pas convaincus de la sécurité de leur investissement.

L’enquête commandée par Hardbacon, une société de technologie financière, a révélé que seulement 5% des personnes interrogées considéraient Bitcoin comme un investissement sûr. Pour être juste, le choix était entre une monnaie du nouvel âge et les actions et obligations d’État. Les porte-flambeaux de la finance traditionnelle. Alors que 21 % des personnes interrogées considéraient les actions comme un investissement sûr, près de 65 % ont opté pour les obligations d’État.

Même si Bitcoin a gagné en importance et a attiré l’attention des gens ces dernières années et que le Canada a également ouvert les bras pour adopter la technologie en vertu de certaines réglementations. Les gens n’optaient toujours pas pour les crypto-monnaies. Le même sondage a montré que 3 Canadiens sur 10 ont des crypto-monnaies dans leur portefeuille. Bitcoin était, bien sûr, la crypto la plus préférée, avec 85% en sa possession, suivi par 75% des détenteurs d’Ethereum.

Quelles grandes banques investissent le plus dans Bitcoin et Blockchain ?

Les géants bancaires du monde entier montrent un intérêt croissant pour les startups de crypto-monnaie et de blockchain. En participant à des tours de financement early et late stage pour les entreprises émergentes du secteur. De même, une nouvelle étude de la société d’information sur le marché de la blockchain Blockdata a révélé que 55 des 100 premières banques mondiales classées en fonction de leurs actifs sous gestion ont une certaine forme d’investissement dans la technologie blockchain.

Le rapport a noté que les investissements totaux de ces banques ne peuvent pas être déterminés. Puisqu’ils comprenaient des investissements directs et indirects auxquels ils ont participé par divers moyens.

L’enquête Blockdata a placé Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase et BNP Paribas comme les investisseurs bancaires les plus actifs en termes de nombre d’investissements. Cependant, lorsque les évaluations de financement sont prises en compte, Standard Chartered, BNY Mellon et Citigroup ont été activement impliqués dans les plus grandes rondes de financement.

Coinbase annonce l’intégration d’Axie Infinity (AXS) et d’autres jetons au sein de sa plateforme de trading

La bourse internationale américaine Coinbase a annoncé l’ajout du jeton associé au jeu Axie Infinity, AXS, à sa plateforme de trading. Avec lequel les utilisateurs du service pourront désormais commercialiser cet actif et d’autres actifs cryptographiques via leur site Web ou leurs applications Android / iOS.

Cela a été annoncé par l’équipe Coinbase dans une nouvelle publication via son blog officiel, où il a indiqué qu’en plus d’Axie Infinity (AXS), il fournira également un support pour Request (REQ), TrueFi (TRU), Quickswap (QUICK) et Luna enveloppé (WLUNA). Par conséquent, les utilisateurs de l’échange pourront désormais envoyer, recevoir, stocker et échanger lesdits jetons dans toutes les régions où la plate-forme opère.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport