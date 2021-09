Bitcoin a déjà gagné, le prix le reflétera bientôt

Visitez l’article original*

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTgyNzk4NTM1NTM0NTg1MjUx/img_6033.png

Le réseau monétaire offre déjà la liberté à des millions de personnes et ne fera que croître avec le temps.

Bitcoin a gagné.

Il n’y a jamais eu d’actif plus sûr, rare, précieux, transportable, décentralisé et en réseau dans toute l’histoire de l’humanité.

C’est plus mobile que l’or. Il apprécie plus vite que la propriété. Son offre est fixe contrairement aux actions et obligations. Son réseau de paiement est plus rapide et moins cher que Visa.

Sa base d’utilisateurs augmente plus rapidement que celle d’Internet dans les années 90. Sa capitalisation boursière dépasse les mille milliards de dollars. Il a un potentiel de hausse énorme. C’est déjà trop gros pour échouer.

Et pourtant, les sceptiques continuent de répéter le même vieux FUD. Voici où je vais le décomposer.

Bitcoin est un réseau ferroviaire dans le cyberespace

Quoi de plus « vert » : aller au travail ou prendre le train ?

Évidemment le train, non?

Mais que se passe-t-il si vous prenez en compte la consommation énergétique totale de la construction d’un réseau ferroviaire entièrement fonctionnel et connecté ? Il a fallu des décennies et des milliards de dollars (l’argent, c’est l’énergie) pour créer un réseau ferroviaire que tout le monde peut utiliser pour une fraction du coût.

C’est ce qu’est Bitcoin : un réseau ferroviaire dans le cyberespace.

L’énergie dépensée pour créer ce réseau massif, sécurisé, décentralisé et redondant est énorme. Mais seulement lorsqu’il est considéré isolément. Lorsqu’il sera terminé – et il l’est presque – il permettra à n’importe qui d’envoyer de l’argent à n’importe qui d’autre n’importe où et à tout moment pour presque aucun frais.

Une énergie monétaire pure, sans friction, circulant entre les parties à travers les rails Bitcoin. Ultra-rapide, ultra-sécurisé, ultra-fiable.

Imaginez que vous essayez d’envoyer un lingot d’or à votre ami au Bhoutan à 12h45 un dimanche.

Bitcoin le fait en une seconde.

Bitcoin déverrouille l’énergie piégée

Tout est matière ou énergie. Et les humains ont besoin d’énergie pour survivre. Nous avons toujours converti l’énergie d’une forme à l’autre.

Prenez l’électricité par exemple. L’électricité ne peut pas être transportée sur plus de 500 miles – c’est une limite stricte. Ainsi, lorsque les populations humaines se sont épanouies dans les villes à travers l’histoire – New York, Bombay, Londres, Paris, Singapour – l’électricité a dû leur être transportée. Et à cause de la limite stricte, nous avons construit des centrales électriques.

Nous avons déployé tellement d’énergie pour apporter de l’énergie aux gens.

Mais il y a de l’énergie piégée sur Terre dans des endroits totalement inhabitables – ruisseaux, mers, déserts, forêts, geysers, calottes glaciaires.

Et si vous pouviez convertir l’énergie cinétique d’une chute d’eau isolée au milieu d’une partie inhabitée de la forêt amazonienne en électricité ? Et l’utiliser pour alimenter une plate-forme minière Bitcoin?

Vous avez maintenant converti l’énergie naturelle et renouvelable en un atout. Maintenant, multipliez cela par un milliard. Il y a un milliard de sources d’énergie piégées sur notre planète que nous avons ignorées simplement parce que nous ne vivons pas à proximité.

Un réseau totalement décentralisé, non intrusif et renouvelable de plates-formes Bitcoin qui s’envolent pour créer un réseau d’actifs sécurisé et décentralisé. Propulsé par Mère Nature.

Nous n’avons pas besoin de cette électricité pour alimenter nos maisons car personne n’y habite. Et si nous l’utilisions pour extraire du bitcoin à la place ?

Plus d’énergie ne veut pas dire plus de Bitcoin

Hé, si Bitcoin est vraiment si précieux, pourquoi n’utilisons-nous pas chaque puce informatique de la planète pour faire une chose, extraire du bitcoin ?

Cela ne signifiera-t-il pas que nous pouvons en extraire plus, être payés et devenir riches ? N’est-ce pas ce que nous avons fait avec la ruée vers l’or ?

Eh bien, non, vous ne pouvez pas. En raison de la beauté du « réglage de la difficulté ».

Vous voyez, contrairement à la monnaie fiduciaire qui peut être invoquée à partir de rien (rappelez-vous que l’argent est de l’énergie. Et l’énergie ne peut être ni créée ni détruite. La monnaie fiduciaire enfreint la première loi de la thermodynamique et est donc fausse), le nombre de bitcoins qui peuvent être miné est fixe.

Lorsque vous « mine », vous êtes récompensé pour votre travail en bitcoin. Vous ne pouvez exploiter qu’un nombre fixe de bitcoins dans un cycle particulier. Et cette récompense est réduite de moitié tous les quatre ans.

Alors que de plus en plus de mineurs s’accumulent avec leur matériel de superinformatique dans cette ruée vers l’or numérique, l’algorithme Bitcoin ajuste automatiquement la difficulté pour rendre plus difficile l’extraction du nombre fixe de bitcoins.

Lorsque la Chine a interdit l’extraction de bitcoins il y a quelques mois, le taux de hachage Bitcoin a baissé de 50%. L’ajustement de la difficulté a automatiquement facilité l’extraction du bitcoin par les mineurs restants.

Vous voyez, c’est une fonction géniale d’incitation, de demande, d’offre et de puissance de calcul. Et cela se passe de manière autonome. Et ça a fonctionné comme un charme.

Pensez-vous que Google serait confronté à des problèmes si 50 % de sa puissance de calcul s’arrêtait du jour au lendemain ?

Bitcoin est le réseau informatique le plus sécurisé de la planète

Bitcoin n’a jamais été piraté depuis 12 ans.

Ses plus grandes armes : la décentralisation et la redondance.

Chaque nœud Bitcoin a une copie de la blockchain que chaque autre nœud possède. Donc, si vous souhaitez éditer ou pirater la blockchain, vous devrez obtenir que 51% de l’ensemble du réseau mondial de minage de bitcoins soit d’accord avec vous.

Vous ne pouvez pas parce qu’ils ne le feront pas.

Vous voyez, l’exploitation minière ne génère pas seulement plus de bitcoins. Il sécurise également le réseau par la décentralisation et la redondance. Ainsi, les mineurs sont incités à extraire du bitcoin et, en tant que sous-produit, chaque Bitcoiner gagne.

Si vous souhaitez interdire Facebook, vous appelez Zuckerberg. Qui appelez-vous pour désactiver Bitcoin ?

C’est exact. Personne. Ou tout le monde.

Il y a tellement plus de FUD que je vais démystifier dans les prochains jours. Ce n’était qu’un avant-goût.

Bitcoin est un terrier de lapin qui ne finit jamais. Il est fondé sur l’économie, l’écologie, la théorie des réseaux, l’informatique, les mathématiques, la cybersécurité et la théorie des jeux. Plus vous creusez, plus vous en trouverez.

C’est un trésor de mille milliards de dollars que 99% du monde ne possède pas. Mais tu peux. Pourquoi attendre?

Ceci est un article invité par Akarsh Nalawade. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC Inc ou de Bitcoin Magazine.