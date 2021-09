Bitcoin a dépassé les 52 000 $ et la tendance haussière se poursuit !

Le prix de la principale crypto-monnaie du marché, le Bitcoin, a dépassé les 52 000 $. Après avoir connu une semaine de mouvements haussiers et favorables pour Ethereum et le reste du marché, Bitcoin a enregistré des mouvements à la hausse de son prix.

Bitcoin a dépassé pour la première fois depuis début mai et a clôturé la semaine en positif. Un signal qui a catapulté le prix du reste des crypto-monnaies et des tokens du marché qui consolident la tendance à la hausse. D’après ce que pensent divers analystes, le marché haussier va se poursuivre.

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin se négocie à 51 932 $, enregistrant une variation croissante de 2,27% au cours des dernières 24 heures. Les autres oscillations à la hausse qui ont attiré l’attention en plus du Bitcoin sont Ethereum, (+1,5%), XPR (+7,15%), Solana (+19,01%, Bitcoin Cash (+7,12%) au cours de la même période, notre outil interne de crypto en ligne. .

Ce mardi, Bitcoin commencera à circuler comme monnaie légale au Salvador

La loi qui permettra la circulation du Bitcoin comme monnaie légale au Salvador entre en vigueur ce mardi. Le pays deviendra le premier au monde à inclure officiellement cette monnaie dans son économie.

La loi Bitcoin, approuvée en juin par la majorité au pouvoir à l’Assemblée législative, indique que “tout agent économique doit accepter le Bitcoin comme moyen de paiement lorsqu’il lui est proposé par quiconque acquiert un bien ou un service”.

Autrement dit, son utilisation est obligatoire, même si le président, Nayib Bukele, a indiqué qu’elle sera soumise à l’option des Salvadoriens.

De plus, la réglementation indique que “le taux de change entre le bitcoin et le dollar sera librement établi par le marché”.

À partir de mardi, les Salvadoriens pourront utiliser les guichets automatiques. Dans lequel les personnes qui possèdent des bitcoins peuvent retirer des dollars en espèces.

De même, ils pourront télécharger le portefeuille électronique promu par le gouvernement et appelé «Chivo Wallet».

Après la hausse des prix du Bitcoin, le minage de crypto au Vietnam monte en flèche

Le marché du minage de crypto-monnaie au Vietnam a connu une augmentation de la demande. Comme l’a rapporté l’agence de presse locale VnExpress, les passionnés du Vietnam ont constaté une forte augmentation de la demande de plates-formes de minage de crypto. Le fait est lié à la récente augmentation des prix sur le marché, et plus précisément au fait que Bitcoin a dépassé 51 000 $.

L’augmentation de la demande a entraîné une croissance remarquable des prix pour les mineurs de crypto-monnaie. Certains appareils coûtent 5 millions de dongs vietnamiens (220 $) de plus qu’à la mi-août, selon Ngoc Van, un passionné local d’extraction de crypto-monnaie. Les mineurs les plus vendus basés sur des unités de traitement graphique produites par AMD ou Nvidia coûtent désormais entre 3 500 $ et 4 400 $.

Au Venezuela, le minage de Bitcoin est un moyen de « générer des revenus sans effort »

Le Venezuela est l’un des rares pays à avoir adopté le Bitcoin et travaille maintenant à un nouveau secteur qui utilise de l’électricité bon marché pour exploiter la crypto-monnaie.

Maintenant, l’utilisation et l’impact de Bitcoin sur les économies les plus faibles ont été largement discutés. Simón Chamorro et sa startup Valiu utilisent la technologie blockchain, avec la vision de protéger leurs compatriotes vénézuéliens de l’hyperinflation. Chamorro est récemment apparu sur un podcast d’Anthony Pompliano. Où il a expliqué comment la dollarisation du Venezuela par le biais des envois de fonds en a fait le deuxième plus grand bénéficiaire d’envois de fonds après le Mexique.

Expliquez que le Venezuela a connu une croissance de l’exploitation minière de Bitcoin et qu’il s’est avéré être une entreprise rentable. La capitale vénézuélienne Caracas aurait généré 10 000 dollars de bitcoins par mois, avec 80 ordinateurs coûtant 10 dollars d’électricité.

On estime que l’exploitation de crypto-monnaies a fourni une opportunité économique au Venezuela, qui a signalé un taux d’inflation de près de 3000%, en 2020.

Union Investment est un gestionnaire allemand qui envisage d’ajouter BTC pour divers fonds

Union Investment, un gestionnaire avec plus de 500 milliards de dollars d’actifs, envisage d’ajouter Bitcoin à divers fonds communs de placement. Ceci, dans le cadre d’un programme pilote destiné à ses clients institutionnels. Offrant une preuve supplémentaire que les crypto-monnaies gagnent du terrain dans la plus grande économie d’Europe.

L’institution basée à Francfort a déclaré lundi à Bloomberg qu’elle envisageait d’ajouter BTC à un petit nombre de fonds communs de placement qui ne seront accessibles qu’aux investisseurs privés. Pour chaque fonds, l’exposition au Bitcoin sera limitée à 2 % maximum de l’actif total. Le gestionnaire de portefeuille Daniel Bathe a déclaré que la nouvelle stratégie d’investissement devrait commencer au quatrième trimestre, bien qu’il n’ait pas proposé de date fixe.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport