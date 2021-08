Bitcoin a grimpé à 44 000 $ atteignant son prix le plus élevé depuis mai

in

Le prix du Bitcoin est passé à 44 000 $, atteignant ainsi un sommet de plusieurs mois. Cela a permis à l’actif numérique de se libérer de la fourchette de négociation dans laquelle il était piégé depuis mai.

Tout au long de la semaine, plusieurs analystes ont suggéré qu’un rallye plus élevé était en cours, car divers indicateurs montraient des signaux haussiers. Au moment de mettre sous presse, la plus grande crypto-monnaie en valeur marchande, Bitcoin a atteint 44 555 $. Atteindre ainsi une croissance de 5% de plus au cours des dernières 24 heures. Selon notre outil interne de cryptographie en ligne.

Les traders et analystes de crypto-monnaie affirment que l’humeur à prendre des risques est revenue sur les marchés des actifs numériques. Juste après un marché baissier dans lequel les prix sont tombés en dessous de 30 000 $ par rapport à un sommet historique de près de 65 000 $ en avril.

Un nouveau projet de loi en Ukraine permettra les paiements en Bitcoin et crypto-monnaies, selon un responsable

Un nouveau projet de loi lié aux crypto-monnaies en Ukraine permettra les paiements en crypto-monnaies comme Bitcoin. Bien qu’il ne reconnaisse pas les crypto-monnaies comme monnaie légale. Un responsable du gouvernement a affirmé.

Oleksandr Bornyakov, vice-ministre du ministère de la Transformation numérique de l’Ukraine, est convaincu qu’il sera « tout à fait légal de payer avec des crypto-monnaies » en Ukraine via des intermédiaires de paiement qui permettent la conversion de crypto en fiat.

Le responsable a déclaré vendredi dans une interview accordée à la publication financière locale Minfin que le projet de loi ukrainien sur les actifs virtuels “indiquait clairement” que les crypto-monnaies n’avaient pas cours légal dans le pays. Autoriser uniquement les achats de crypto.

Cependant, le projet de loi stipule que les processeurs de paiement locaux pourraient continuer à fournir des services de conversion crypto-fiat. Ceci afin de permettre les paiements dérivés des cryptos.

L’interdiction de l’exploitation minière de Bitcoin en Chine marque un «changeur de jeu» pour l’adoption des véhicules électriques

À la suite des mesures de Pékin contre l’exploitation minière de Bitcoin à forte intensité énergétique, la province du Guizhou est devenue la première du pays à utiliser sa capacité énergétique libérée pour promouvoir un programme de sensibilisation au climat.

Cette province méridionale riche en énergie hydroélectrique a récemment annoncé un projet de construction d’au moins 4 500 bornes de recharge pour véhicules électriques en 2021. Elle passera à 5 000 en 2022 et à 5 500 l’année suivante.

Comme l’a rapporté le South China Morning Post, la pression de Pékin sur les mineurs de Bitcoin a libéré plus de 50 térawatts suffisants pour maintenir une ville industrialisée. Avec un million d’habitants depuis 33 ans ou pour répondre aux besoins de recharge de 10 millions de Tesla Model 3 par an.

La carrière de football légendaire de Messi sera immortalisée dans la nouvelle collection NFT

Les buts en or du célèbre footballeur argentin Lionel Messi peuvent désormais être enregistrés pour toujours sur la Blockchain.

Lionel Andrés Messi Cuccittini, plus connu sous le nom de Leo Messi, a annoncé cette semaine qu’il s’apprêtait à lancer sa première collection de jetons non fongibles (NFT). Le célèbre footballeur d’origine argentine, qui a fait sa carrière au Futbol Club Barcelona, ​​s’est tourné vers Twitter pour sensibiliser ses plus de 167 000 abonnés à l’initiative.

Largement considéré comme le plus grand joueur de sa génération, le joueur de 34 ans sera célébré dans une collection NFT authentifiée, baptisée “The Messiverse”. Messi a annoncé que la nouvelle collection sera disponible via la plate-forme Ethernity, un marché d’objets de collection basé sur la blockchain Ethereum.

En tant que telle, la nouvelle collection sera entièrement dédiée à la carrière réussie de Messi dans le football. Qui est le seul footballeur de l’histoire à avoir remporté six fois le Ballon d’Or. L’initiative vient en association avec l’artiste BossLogic, qui a conçu quatre séries NFT pour immortaliser les jalons de Messi sur le terrain.

La facture d’infrastructure américaine ajouterait 250 milliards de dollars à l’énorme dette américaine

La facture fiscale américaine qui pourrait nuire aux détenteurs de Bitcoin (BTC) et de crypto-monnaies « continuera de piller les générations futures ». Détient Cameron Winklevoss.

Selon de nouvelles estimations, le projet de loi sur les infrastructures débattu à Washington accumulerait un quart de mille milliards de dollars de plus de dette.

Alors que le projet de loi controversé arrive au gouvernement. Les partisans de la crypto-monnaie continuent de mettre en garde contre un cauchemar fiscal potentiel qui, selon eux, peut encore être facilement évité.

