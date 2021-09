Bitcoin a plongé à 40 000 $ au milieu du recul des actions mondiales (surveillance du marché)

Au milieu de l’incertitude croissante sur les marchés financiers mondiaux, le bitcoin a chuté de plusieurs milliers de dollars en une journée à un peu plus de 40 000 $. Les pièces alternatives ont encore plus souffert des baisses de prix massives à deux chiffres.

Bitcoin a-t-il atteint 40 000 $ ?

Très peu de choses auraient pu prévoir ce qui s’est passé sur le marché des crypto-monnaies au cours des dernières 24 heures si l’on examinait le week-end il y a à peine deux jours. Le volume des transactions était minime, mais BTC dépassait 48 000 $, ce qui était un sommet en 11 jours.

Cependant, alors que les craintes de la saga Evergrande se sont intensifiées lundi, la crypto-monnaie a durement chuté. En quelques heures, il a perdu plusieurs milliers de dollars et a chuté à un minimum de 42 500 $.

Il a réussi à rebondir au début et a même récupéré 44 000 $, mais cela a été de courte durée. Les ours ont repris le contrôle et cette fois-ci, l’actif a été réduit à 40 200 $ (sur Bitstamp).

C’est devenu le prix le plus bas depuis début août. À l’heure actuelle, le bitcoin a regagné du terrain et se situe actuellement au-dessus de 43 000 $. Cette volatilité accrue a conduit à plus de 1,2 milliard de dollars de liquidations au cours des dernières 24 heures, selon Bybt.

BTCUSD. Source : TradingView

Cependant, les pertes ne sont pas évidentes uniquement dans l’espace des crypto-monnaies. Les marchés financiers américains ont également connu des évolutions similaires. Le S&P 500 a clôturé sur une baisse de 2%, ce qui est devenu son pire jour de bourse depuis mai. Néanmoins, les contrats à terme ont ouvert en hausse aujourd’hui avant la prochaine réunion de la Fed.

ETH sous-évalué en dessous de 3 000 $

Les pièces alternatives ont suivi leur leader vers le sud avec des baisses de prix encore plus vigoureuses. Ethereum a été parmi les leaders de cette tendance défavorable puisqu’il est passé de 3 400 $ à 2 800 $, ce qui est devenu son plus bas niveau depuis le 6 août.

À l’heure actuelle, l’ETH a récupéré près de 300 $ de valeur et se situe au-dessus de 3 000 $. Sur une échelle de 24 heures, Binance Coin (-4%), Ripple (-2%), Polkadot (-4%), Dogecoin (-4%), AVAX (-2,5%), LUNA (-7%), Uniswap (-5%) et Chainlink (-6%) sont toujours dans le rouge.

Cardano et Solana sont les seuls légèrement en vert parmi les alts à plus grande capitalisation.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

OMG Network et Celo ont enregistré des augmentations impressionnantes depuis hier avec respectivement 27% et 17%. Cependant, Cosmos, Audius, NEAR Protocol, Decred, Huobi Token, Mdex, Decentraland, Perpetual Protocol, THORChain et bien d’autres sont toujours dans le rouge.

La capitalisation boursière de la crypto-monnaie a brièvement chuté en dessous de 1,8 billion de dollars hier. Cela signifiait une perte quotidienne de plus de 300 milliards de dollars et d’environ 400 milliards de dollars depuis dimanche.

La source