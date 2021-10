Bitcoin a plongé à 60 000 $ et perd 7 000 $ depuis l’ATH de mardi (Market Watch)

Après plusieurs jours de hausse de plus en plus élevée, BTC a corrigé durement au cours des dernières 24 heures et a même brièvement chuté en dessous de 60 000 $. La plupart des altcoins ont emboîté le pas et l’ensemble de la capitalisation boursière a perdu plus de 150 milliards de dollars depuis son pic du début de la semaine.

Bitcoin a perdu 7 000 $ en jours

Au cours de la semaine dernière, l’accent a été mis sur le tout premier ETF Bitcoin Futures mis en ligne aux États-Unis mardi. L’euphorie pour un produit si attendu depuis longtemps a propulsé une flambée massive des prix de l’actif numérique, qui a dépassé son ATH d’avril et en a tracé un nouveau un jour plus tard à 67 000 $.

Cependant, il n’y est pas resté et les ours ont commencé à le pousser progressivement vers le sud. Comme indiqué hier, BTC est tombé à 63 000 $, mais la correction était loin d’être terminée.

Au cours des dernières 24 heures, la crypto-monnaie a continué à perdre de la valeur. Cette fois, il est tombé à un peu moins de 60 000 $. En tant que tel, cela signifiait que BTC avait baissé de plus de 7 000 $ en quelques jours.

Pour l’instant, il a rebondi et a repris du terrain. Néanmoins, il est toujours en baisse de 4% sur la journée et sa capitalisation boursière est inférieure à 1 150 milliards de dollars.

BTCUSD. Source : TradingView

Les alts voient aussi le rouge

Les pièces alternatives ont suivi leur leader vers le sud. Ethereum était sur le point de casser son propre ATH à près de 4 400 $ il y a quelques jours, mais a échoué et est tombé à 3 900 $ hier. À l’heure actuelle, l’ETH s’élève à un peu plus de 4 000 $, mais il est toujours en baisse de 3 % en une journée.

Solana était également à quelques centimètres de peindre un nouveau record historique. Maintenant, cependant, SOL se négocie à 200 $. Binance Coin, Cardano, Ripple, Polkadot et Terra sont également dans le rouge.

Des gains mineurs sont évidents pour Dogecoin, Avalanche et Chainlink. D’autres augmentations proviennent de Huobi Token (11 %), Fantom (11 %), Curve DAO Token (10 %), Harmony (9 %) et OKB (7,5 %).

En revanche, OMG Network, Flow, The Graph, SushiSwap, Stacks et ICON ont le plus perdu en une journée.

La capitalisation boursière de la crypto-monnaie est tombée à 2,530 milliards de dollars, ce qui signifie qu’elle a perdu 150 milliards de dollars depuis le pic d’il y a deux jours.

