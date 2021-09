Bitcoin a porté un autre coup par le géant chinois du commerce électronique Alibaba ⋆ ZyCrypto

Publicité





Le géant chinois de la vente en ligne Alibaba a annoncé qu’il cesserait de vendre des équipements de minage de crypto-monnaie le 8 octobre 2021.

C’est selon deux avis envoyés lundi faisant référence aux lois et règlements et en particulier à une circulaire de la Banque populaire de Chine et d’autres organisations gouvernementales publiée la semaine dernière qui interdisait la transaction, l’exploitation minière et le soutien aux monnaies virtuelles en Chine.

“Après une évaluation approfondie, tenant compte de l’instabilité des lois et réglementations sur les monnaies virtuelles et les produits pertinents sur divers marchés internationaux, Alibaba.com interdira la vente de mineurs de monnaie virtuelle”

La société a également révélé qu’il serait interdit à ses clients de vendre des devises virtuelles, en particulier le Bitcoin, le Litecoin, le Beaocoin, le Quarkcoin et l’Ethereum. Les tutoriels ou guides d’utilisation, les logiciels et autres stratégies utilisés dans le fonctionnement des mineurs de monnaie virtuelle seront également interdits.

Sur cette note, la société a déclaré que sa catégorie d’achat de sites Web pour les mineurs Blockchain qui relève de la plus grande tranche « électronique grand public » sera fermée lorsque l’avis prendra effet au cours de la deuxième semaine d’octobre.

La société a en outre informé les vendeurs de retirer les produits répertoriés et de demander un remboursement avant le 15 octobre, faute de quoi ils s’exposeraient à diverses sanctions pour violation de l’annonce, notamment, mais sans s’y limiter, le blocage des magasins, l’interdiction pour les membres d’utiliser les produits du site Web, et fonctionnalités et gel des comptes vendeurs.

Les acheteurs ne pourront donc pas passer de commandes après le 8 octobre, les commandes passées entre la date d’annonce et le 8 octobre étant expédiées avant le 8 janvier 2022.

Cette annonce prend effet sur tous les sites Web des filiales d’Alibaba, y compris, mais sans s’y limiter, Taobao, Tmall, AliEXpress et 1688.

Ce n’est pas la première fois que la société interdit les produits liés à la crypto-monnaie. En 2018, sa place de marché en ligne Taobao a interdit la vente de produits liés à la cryptographie tels que les guides de minage Bitcoin et d’autres logiciels et matériels liés à la cryptographie. Il a également interdit la vente de produits et services basés sur la technologie blockchain, y compris les animaux de compagnie numériques et les offres initiales de pièces (ICO), indiquant une décision d’interdire les ICO par la Banque populaire de Chine en 2017.

La récente décision de la Chine de resserrer la boucle autour de l’extraction de monnaie virtuelle, du commerce de crypto-monnaie et des transactions crypto-exaltées a fait frissonner les entreprises locales avec de grandes bourses telles que Binance, FTX, Huobi, Bitmart et la plus grande attraction minière d’Ethereum dans le centre Chine, Sparkpool n’appelle plus la Chine chez lui.