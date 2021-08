Bitcoin à seulement 3 000 $ de la capitalisation boursière d’un billion de dollars ⋆ Crypto new media

in

Dans son rapport hebdomadaire sur la chaîne cette semaine, le fournisseur d’analyse Glassnode s’est penché sur les habitudes de dépenses des détenteurs et des investisseurs.

Il a déclaré que la semaine a vu la réalisation de bénéfices mineurs sur la chaîne par les détenteurs à long terme, “bien que jusqu’à présent, il ne semble pas qu’il s’agisse d’un volume de pièces important pour freiner”.

Le rapport a ajouté que le niveau clé à franchir est de 53 000 $ pour que Bitcoin revienne au « club des 12 zéros », ce qui signifie une capitalisation boursière de mille milliards de dollars.

#Bitcoin s’est rallié au niveau de 50 000 $ la semaine dernière, absorbant les bénéfices réalisés par les dépensiers de la chaîne Cette semaine, nous évaluons qui dépense les pièces, les flux de pièces vers les bourses et l’intérêt ouvert croissant pour les marchés dérivés En savoir plus dans The Week On-chainhttps://t.co/BZ9q1WyXhS – glassnode (@glassnode) 23 août 2021

Bitcoin sur les plateaux d’échanges

Une mesure qui a été visible au cours de la semaine dernière environ est que la sortie massive d’actifs cryptographiques des échanges a diminué à mesure que les niveaux commencent à se stabiliser. Glassnode a noté :

“Cette semaine a vu une très légère hausse du BTC détenu sur les échanges qui fait suite à un plateau d’un mois dans les soldes de pièces.”

Tout au long du mois d’août, les soldes des changes ont stagné à environ 2,5 millions de BTC, soit environ 13% de l’offre en circulation. Les soldes Ethereum ont atteint un creux historique d’environ 15 millions d’ETH la semaine dernière.

Le rapport a ajouté que la mesure du flux net de l’échange montrait des entrées modérées dans les bourses, car certains commerçants et investisseurs semblaient prendre des bénéfices et capitaliser sur la force du marché. L’ampleur des flux était similaire à celle observée pendant la période de marché haussier de décembre 2020 à avril 2021, et un comportement raisonnablement attendu.

Il y a eu une forte augmentation des anciennes pièces entre 6 mois et 5 ans, ce qui “capte largement les investisseurs et commerçants Bitcoin expérimentés qui ont déjà résisté à une volatilité non négligeable au cours de ce cycle”.

Sorties dépensées en Bitcoin – Glassnode

La prise de bénéfices par les détenteurs de pièces plus anciennes fait naturellement partie du marché haussier et a été observée lors des cycles précédents. Cela ne signifie pas qu’une correction majeure est à venir, cependant, BTC a un peu retracé au cours des dernières 24 heures.

Perspectives de prix BTC

Au moment de mettre sous presse, Bitcoin changeait de mains pour 49 870 $ selon Tradingview. Il a reculé d’environ 1,4% le jour même après avoir atteint un sommet de 15 semaines à 50 620 $ lundi.

La dynamique est toujours haussière et une croix d’or approche sur la période quotidienne, estimée pour début septembre si la dynamique haussière se poursuit. Il y a une résistance à environ 54 000 $ et le support se situe actuellement à la moyenne mobile de 200 jours, qui se situe à un peu plus de 46 000 $.

La source